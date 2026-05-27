Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

partner rubriky Allegro

Mistrovství světa v hokeji 2026

Mistrovství světa v hokeji 2026

Finsko - Česko v TV: kde sledovat čtvrtfinále MS v hokeji 2026 živě

Autor:
  7:04
Jejich soupiska i výkony na šampionátu budí respekt. Finští hokejisté jsou čtvrtfinálovým soupeřem českého týmu na mistrovství světa ve Švýcarsku. Výběr kouče Rulíka v utkání proti Kanadě konečně ukázal bojovné srdce, což je před play off dobrá zpráva. V našem přehledu najdete, kde a kdy můžete duel Česko – Finsko sledovat živě, vzájemnou bilanci a další informace.

Marek Alscher slaví s Jiřím Ticháčkem úvodní gól proti Kanadě. | foto: AP

Kdy a kde sledovat zápas Finsko – Česko v TV

Přímý přenos utkání Finsko – Česko vysílá ČT sport, předzápasové studio začíná v 15:40. Duel bude možné sledovat také na platformě Oneplay a prostřednictvím textové online reportáže na iDNES.cz.

Datum:čtvrtek 28. května 2026 v 16:20
Dějiště:Swiss Life Arena (Curych, Švýcarsko)
TV přenosČT sport, Oneplay

Češi ve svém prvním duelu na MS ve Švýcarsku přehráli 4:1 Dánsko. Ve druhém utkání senzačně podlehli outsiderovi ze Slovinska 2:3 v prodloužení. Na trapas rychle zapomněli a ve třetím zápase porazili Švédsko 4:3.

Aby to nadšení fanoušci neměli tak jednoduché, přišlo další trápení s papírově výrazně slabším soupeřem. Utkání s Itálií však národní tým zvládl otočit na 3:1 a následovala vítězná bitva 3:2 se Slováky. S jistotou postupu do čtvrtfinále pak Češi nastoupili proti Norsku, zápas vůbec nezvládli a prohráli 1:4. V posledním utkání základní skupiny Rulíkův výběr konečně ukázal bojovný výkon, Kanadě však podlehl 2:3.

PŘEHLEDNĚ: Češi ve čtvrtfinále vyzvou Finy, Kanada jde na USA. Co další dvojice?

Finsko působí na šampionátu suverénně. Ze sedmi duelů v základní skupině šestkrát zvítězilo. Postupně porazilo Německo 3:1, Maďarsko 4:1, USA 6:2, Lotyšsko 7:1, Velkou Británii 4:0 a Rakousko 5:2. Jedinou porážku si připsalo v souboji o první místo ve vyrovnaném utkání s domácím Švýcarskem.

Vzájemná bilance s Čechy na MS v hokeji

  • Týmy se na světovém šampionátu potkaly šestadvacetkrát. Češi vyhráli 15krát, Finové 8krát a 3 utkání skončila remízou.
  • Poslední vzájemný zápas na MS proběhl v roce 2024 v Praze. Češi zvítězili 1:0 po nájezdech.
POSLEDNÍCH 5 VZÁJEMNÝCH ZÁPASŮ NA MS
TURNAJVÝSLEDEK
MS 2024 (základní skupina)ČESKO – Finsko 1:0 SN
MS 2022 (základní skupina)ČESKO – FInsko 0:3
MS 2021 (čtvrtfinále)ČESKO – Finsko 0:1
MS 2017 (základní skupina)ČESKO – Finsko 4:3 SN
MS 2015 (čtvrtfinále)ČESKO – Finsko 5:3

TV program čtvrtfinále MS v hokeji na 28. května

ČasZápasVysílání
15:50Finsko – ČESKOČT sport
16:10Kanada- USAČT sport Plus
19:50Švýcarsko – ŠvédskoČT sport
20:10Norsko – LotyšskoČT sport Plus

Jak sledovat MS v hokeji 2026 ze zahraničí?

Služba iVysílání je dostupná pouze na území České republiky. V zahraničí můžete využít některý z balíčků internetových televizí jako např. Oneplay, Magenta TV, Vodafone, Skylink, Pecka.TV nebo Telly, které nabízejí stanici ČT sport, případně se k iVysílání připojit přes VPN.

Vstoupit do diskuse

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu

Čtvrtfinále 0

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdy hrají Češi čtvrtfinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Před 30 lety se Češi stali poprvé mistry světa. Jak dnes vypadají hrdinové z Vídně?

Hokejoví mistři světa z roku 1996

V pátek začalo ve Švýcarsku mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace znovu vyráží bojovat o medaile. Pokud by národní tým zvítězil, získal by už osmý titul pro samostatnou republiku. Navíc by...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Sekyra od Crosbyho? Možná si ji nechám vytetovat! Pavlát si duel s Kanadou užil

Kanadský útočník Dawson Mercer před českým brankářem Dominikem Pavlátem.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Tentokrát nečelil papírově slabšímu soupeři. Po Slovinsku, Itálii a Norsku se postavil do branky proti Kanadě, nabitému mužstvu s několika hvězdami NHL. „Od Crosbyho budu mít modřinu, možná si ji...

27. května 2026  6:03

Kempný po Kanadě: Tohle je cesta. Norsko jsme si vyříkali, už nám nechybělo srdce

Michal Kempný bojuje u mantinelu s Ryanem O'Reillyem z Kanady.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Z prohry pochopitelně nadšený nebyl, ale jedno výrazné pozitivum při hodnocení přeci jen vylovil. „Fanoušci viděli úplně jiné mužstvo než proti Norsku,“ těšilo Michala Kempného po porážce 2:3 s...

27. května 2026

PŘEHLEDNĚ: Češi ve čtvrtfinále vyzvou Finy, Kanada jde na USA. Co další dvojice?

Zklamaní čeští hokejisté po prohraném duel s Kanadou na závěr skupinové fáze...

Dvanáct dní skupinových bojů je pryč. Teď míří mistrovství světa do závěrečné fáze. Do play off, které ve čtvrtek startuje čtvrtfinálovými boji pro osm nejlepších. A hned nabízí hodně atraktivní...

26. května 2026  23:33

Česko - Kanada 2:3. Ztráta vedení i snazší cesty, hokejisty čeká našlapané Finsko

Macklin Celebrini zakončuje rychlou kanadskou akci a vyrovnává utkání proti...

Další prohra, třetí místo ve skupině a těžký soupeř pro čtvrtfinále. Čeští hokejisté v úterý ani přes lepší výkon neudrželi vedení 2:0, s Kanadou prohráli 2:3 a ve čtvrtek od 16:20 se utkají s...

26. května 2026  23:29

Švýcarsko je stále stoprocentní, Američané proklouzli do play off. Vyhrálo i Lotyšsko

Hokejisté Švýcarska slaví gól proti Finsku.

Hokejisté Švýcarska jsou na domácím mistrovství světa po sedmi zápasech nadále stoprocentní. V úterý večer přetlačili v souboji dvou týmů, které ještě neztratily ani bod, výběr Finska 3:2 a ovládli...

26. května 2026  16:09,  aktualizováno  23:21

Česko na MS v hokeji 2026: Program, výsledky, soupiska, bilance se soupeři

Radost českých hokejistů po gólu Romana Červenky na 3:0 ve třetí třetině utkání...

Čeští hokejisté vstupují do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Loučí se trenér Radim Rulík, který tým dovedl před dvěma lety ke zlatu v Praze. Program a výsledky českých...

26. května 2026  23:17

Pavouk MS v hokeji 2026: program čtvrtfinále, Česko čeká Finsko

Český útočník Lukáš Sedlák během utkání proti Kanadě

Zápasy v základních skupinách na hokejovém mistrovství světa ve Švýcarsku jsou za námi. Na programu je čtvrtfinále. Čeští hokejisté do něj postoupili ze třetího místa skupiny B a čeká je souboj s...

26. května 2026  23:01,  aktualizováno  23:11

Kanada na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

John Tavares slaví první branku na šampionátu s Robertem Thomasem a Darnellem...

Fenomén, pojem, hokejová země číslo jedna. Kanadští hokejisté jsou nejlepší reprezentací světa, a ačkoliv pro ně mistrovství světa nebývá vždy prioritou, úspěšnější tým v historii šampionátů...

26. května 2026  23:09

Finsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Finové slaví gól Němcům.

Na třech posledních šampionátech se jim nepodařilo postoupit ze čtvrtfinále. Na mistrovství světa v roce 2026 už hokejisté Finska chtějí do bojů o medaile zasáhnout. Jejich program, výsledky,...

26. května 2026  23:08

Švýcarsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Švýcarsko slaví výhru na úvod MS. Domácí tým porazil USA.

Na posledních dvou šampionátech si zahráli finále, v obou případech však skončili druzí. Na letošním mistrovství světa budou hrát v domácím prostředí. Dočkají se premiérového zlata? Program a...

26. května 2026  23:07

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdy hrají Češi čtvrtfinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

26. května 2026  22:50

Oznámkujte české hokejisty za výkon proti Kanadě ve skupině na MS

Michal Kempný bojuje u mantinelu s Ryanem O'Reillyem z Kanady.

Oznámkujte české hokejisty za výkon v závěrečném skupinovém vystoupení na MS 2026 proti Kanadě. Dávejte reprezentantům známky jako ve škole, nejlepším jedničky.

26. května 2026  22:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.