Kdy a kde sledovat zápas Finsko – Česko v TV
Přímý přenos utkání Finsko – Česko vysílá ČT sport, předzápasové studio začíná v 15:40. Duel bude možné sledovat také na platformě Oneplay a prostřednictvím textové online reportáže na iDNES.cz.
|Datum:
|čtvrtek 28. května 2026 v 16:20
|Dějiště:
|Swiss Life Arena (Curych, Švýcarsko)
|TV přenos
|ČT sport, Oneplay
Češi ve svém prvním duelu na MS ve Švýcarsku přehráli 4:1 Dánsko. Ve druhém utkání senzačně podlehli outsiderovi ze Slovinska 2:3 v prodloužení. Na trapas rychle zapomněli a ve třetím zápase porazili Švédsko 4:3.
Aby to nadšení fanoušci neměli tak jednoduché, přišlo další trápení s papírově výrazně slabším soupeřem. Utkání s Itálií však národní tým zvládl otočit na 3:1 a následovala vítězná bitva 3:2 se Slováky. S jistotou postupu do čtvrtfinále pak Češi nastoupili proti Norsku, zápas vůbec nezvládli a prohráli 1:4. V posledním utkání základní skupiny Rulíkův výběr konečně ukázal bojovný výkon, Kanadě však podlehl 2:3.
Finsko působí na šampionátu suverénně. Ze sedmi duelů v základní skupině šestkrát zvítězilo. Postupně porazilo Německo 3:1, Maďarsko 4:1, USA 6:2, Lotyšsko 7:1, Velkou Británii 4:0 a Rakousko 5:2. Jedinou porážku si připsalo v souboji o první místo ve vyrovnaném utkání s domácím Švýcarskem.
Vzájemná bilance s Čechy na MS v hokeji
- Týmy se na světovém šampionátu potkaly šestadvacetkrát. Češi vyhráli 15krát, Finové 8krát a 3 utkání skončila remízou.
- Poslední vzájemný zápas na MS proběhl v roce 2024 v Praze. Češi zvítězili 1:0 po nájezdech.
|TURNAJ
|VÝSLEDEK
|MS 2024 (základní skupina)
|ČESKO – Finsko 1:0 SN
|MS 2022 (základní skupina)
|ČESKO – FInsko 0:3
|MS 2021 (čtvrtfinále)
|ČESKO – Finsko 0:1
|MS 2017 (základní skupina)
|ČESKO – Finsko 4:3 SN
|MS 2015 (čtvrtfinále)
|ČESKO – Finsko 5:3
TV program čtvrtfinále MS v hokeji na 28. května
|Čas
|Zápas
|Vysílání
|15:50
|Finsko – ČESKO
|ČT sport
|16:10
|Kanada- USA
|ČT sport Plus
|19:50
|Švýcarsko – Švédsko
|ČT sport
|20:10
|Norsko – Lotyšsko
|ČT sport Plus
Jak sledovat MS v hokeji 2026 ze zahraničí?
Služba iVysílání je dostupná pouze na území České republiky. V zahraničí můžete využít některý z balíčků internetových televizí jako např. Oneplay, Magenta TV, Vodafone, Skylink, Pecka.TV nebo Telly, které nabízejí stanici ČT sport, případně se k iVysílání připojit přes VPN.