Mistrovství světa v hokeji 2026

Rébus před čtvrtfinále. U Kořenáře otazník, Pavlát zamotal hlavu. Koho trenéři zvolí?

Vojtěch Tůma
Jakub Hromada
Od našich zpravodajů ve Švýcarsku - Turnaj výrazně postoupil kupředu, ale řeší se stejná věc jako před jeho začátkem. Kdo bude chytat? Zcela logický dotaz. Ale rovněž velice zapeklitý, vzbuzující zájem, schopný rozproudit debaty. Obsazení českého brankoviště, chcete-li klíčového postu, se probírá ze všemožných úhlů před každým mistrovstvím světa v hokeji.
Brankáři Dominik Pavlát (vlevo) Josef Kořenář sledují dění na ledě během tréninku reprezentace ve Fribourgu.

Brankáři Dominik Pavlát (vlevo) Josef Kořenář sledují dění na ledě během tréninku reprezentace ve Fribourgu. | foto: ČTK

Letošní šampionát nevybočuje. Třeba i proto, že výjimečně chybí posila z NHL.

Hádanka se luští a rozplétá i nyní. V den čtvrtfinále. Stále není jasné, kdo od 16.20 nastoupí proti Finům mezi třemi tyčemi.

Tak si pojďme aktuální situaci zkusit rozklíčovat.

Skupinová fáze většinou určí role v brankářském týmu, výkony definují jednotlivé pozice. Nebo alespoň dodají malou nápovědu.

Tentokrát si můžeme odstranit z rovnice jediné: Češi mají jasnou trojku. Petra Kváču, jenž dvakrát usedl na střídačku a nechytal ani jednou.

Zápasy si rozdělili jeho parťáci. Dominik Pavlát naskočil čtyřikrát, Josef Kořenář třikrát. Naposledy v sobotním derby se Slovenskem. A zde se dostáváme k jádru úvodní otázky.

Sparťanský gólman od víkendu chybí. Kvůli blíže nespecifikovaným zdravotním obtížím, které národní mužstvo drží pod pokličkou.

Na veřejnost pouští jen střípky informací. Třeba jako asistent trenéra Jiří Kalous před duelem s Kanadou: „Pepa se cítí výrazně lépe. Věříme, že všichni kluci budou na čtvrtfinále v pořádku a budou moct eventuálně zasáhnout do hry.“

Zároveň doplnil, že Kořenáře trápí stejný problém jako o pár dní dřív beka Michala Kempného, který vynechal utkání se Švédskem, ale o dva dny později se do sestavy proti Itálii vrátil.

Také v případě brankářské opory panoval směrem ke čtvrtečnímu klání opatrný optimismus. O zranění by jít nemělo, takže spíš viróza?

Radim Rulík v úterý večer mlžil: „Nevím, jak je na tom Pepa zdravotně, nemluvil jsem s ním ani s doktorem.“

Pracuje se s tím, že by se Kořenář měl dát do kupy. A v takovém případě nejspíš dostane přednost. Proč, ptáte se?

Třeba i proto, že turnaj odstartoval. Dokud neskončil na marodce, měl důvěru v soubojích s těžšími protivníky, což také leccos naznačuje. A také proto, že ani jednou nezklamal. Ba naopak, ve Fribourgu ukázal skvělou formu, úspěšnost zákroků drží na 92,21 %.

Proti Dánsku, Švédsku i Slovensku předvedl několik klíčových zákroků, velikánskou měrou se zasloužil o zisk klíčových devíti bodů, které reprezentaci nasměrovaly do čtvrtfinále.

Pavlátovi (86,8 %) trenéři zprvu svěřovali jiné zápasy. Ty nevděčné, jak poznamenal Rulík.

Proti Slovinsku měl jeden z kladenských nákupů málo práce, navíc musel kousat porážku. Ve velmi podobné partii čelil Itálii. Inkasoval jedinkrát, ale v gólu byl namočený. S Norskem přišla další prohra, až proti Kanadě si vyzkoušel soupeře z vyšší váhové kategorie.

A právě zde dal najevo, že se o něj spoluhráči mohou opřít. Možná i lehce zamotal hlavu trenérům?

Vychytal několik šancí favorita, Cozensovu střelu z první famózně zastavil na brankové čáře. Víc než polovinu hracího času držel nulu. Jako by vyslal signál: „I já čtvrtfinále zvládnu!“

Český brankář Dominik Pavlát se s kanadským útočníkem Gabrielem Vilardim vypořádal po svém.

Když v mixzóně dostal otázku ohledně gólmanského rébusu, jen s klidem pravil: „Je jedno, kdo chytá. My jsme tady jeden tým. Společně vyhráváme, společně prohráváme.“

Před ním i Kořenářem se otevřela velká příležitost. Na šampionát nedorazili Vejmelka, Vaněček, v průběhu mohl přijet Dostál nebo Vladař, zápas od vyřazení z play off NHL byl chvíli také Dobeš.

Oba brankáři působící v Evropě opakovali, že případné posilnění neřeší: „Stejně to neovlivníme.“

I s Kváčou utvořili pevnou partu, sedli si, vyhoví si. Tak hlavně se teď nenakazit!

„Je pravda, že jsme spolu trávili hodně času, nějaké play stationy a tak. Ale není to tak, že bychom kolem sebe chodili v roušce. Neřekl bych, že bychom se stranili,“ zažehnával Pavlát obavy ohledně dalších komplikací.

Padne volba na něj, nebo na Kořenáře? Národní tým především potřebuje gólmana v prvotřídní formě. Tak jako tolikrát předtím. Jinak se postup do semifinále bude rodit jen složitě.

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Čtvrtfinále

Rébus před čtvrtfinále. U Kořenáře otazník, Pavlát zamotal hlavu. Koho trenéři zvolí?

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Turnaj výrazně postoupil kupředu, ale řeší se stejná věc jako před jeho začátkem. Kdo bude chytat? Zcela logický dotaz. Ale rovněž velice zapeklitý, vzbuzující zájem, schopný rozproudit debaty....

28. května 2026  6:57

