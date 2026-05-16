Dobrý výkon, shodli se čtenáři. Velebili Červenku s Kořenářem, chtějí více Galvase

Červenka dostal nejlepší hodnocení díky dvěma bodům. Ve třetí třetině nejprve zvýšil na 3:0, v závěru si pak připsal asistenci u trefy Matěje Blümela do prázdné brány.
Výsledky známkování proti Dánsku
To Kořenář mezi třemi tyčemi čelil 20 dánským střelám. Za svá záda pustil jedinou z nich, když se soupeř při hře bez gólmana a v přesilovce prosadil dvě a půl minuty před koncem.
Za touto dvojicí následují střelec prvního gólu Dominik Kubalík (1,73) a David Tomášek (1,83), jenž duel zakončil se dvěma nahrávkami.
|
Že nemáme hvězdy? Ať si každý říká, co chce. Kubalíka potěšil gól: Pomůže mi to
Stejnou známku dostal při debutu na seniorském světovém šampionátu také mladý obránce Tomáš Galvas. Ačkoliv strávil na ledě z Čechů nejméně času, zvolili ho čtenáři nejlepším bekem národního týmu.
Nejméně příznivé hodnocení vyfasoval Martin Kaut (2,80), před ním skončili zástupci čtvrtého útoku Jiří Černoch (2,51), Ondřej Beránek (2,48) a Jaroslav Chmelař (2,47).
|
Rulík po výhře: Je jedno, kdo dává góly. Nebýt Dánové v šesti, měli bychom nulu
Z obránců pak nejhorší známku obdrželi Michal Kempný s Liborem Hájkem (oba 2,43).
Šanci na vylepšení dostanou už v sobotu od 20.20 ve druhém utkání na turnaji, kdy Češi ve Fribourgu vyzvou Slovince.