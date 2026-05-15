Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

partner rubriky Allegro

Mistrovství světa v hokeji 2026

Mistrovství světa v hokeji 2026

ONLINE: Česko - Dánsko. Hokejisté vstupují do mistrovství světa v roli favorita

Autor:
  10:20
Čeští hokejisté vstupují do mistrovství světa ve Švýcarsku. Na úvod skupiny B ve Fribourgu čelí od 20.20 loňskému semifinalistovi z Dánska. Utkání sledujeme prostřednictvím podrobné online reportáže.

Kouč Radim Rulík udílí českým hokejistům pokyny na tréninku ve švýcarském Fribourgu. | foto: ČTK

„Čeká nás nevyzpytatelný soupeř, který na každém mistrovství světa udělá nějaký překvapivý výsledek a zaskočí některého z favoritů,“ hlásí na adresu soupeře asistent trenéra Jiří Kalous.

ONLINE: Česko – Dánsko

Úvodní duel hokejistů na MS v hokeji 2026 sledujeme od 20.20 podrobně

Připomněl tak loňský šampionát, kdy Dánové ve čtvrtfinále předvedli velký obrat s Kanadou, a poprvé v historii se tak dostali mezi čtyři nejlepší týmy turnaje.

Na něm se oba výběry potkaly už ve skupinové fázi, český tým nakonec po bezbrankové první třetině zvítězil 7:2. To únorové olympijské hry přinesly vyrovnanější bitvu, když svěřenci Radim Rulíka vyhráli v osmifinále 3:2.

Rulíkova poslední mise. Poprvé bez hvězd, dřívější oznámení konce může být i plus

„Dánsko je náročný soupeř. První zápasy jsou navíc vždy takové všelijaké, než se všechno naplno rozběhne. Všichni mají hodně sil. Vždy je důležitý první gól, já doufám, že budeme stoprocentně ready,“ burcuje kapitán Roman Červenka.

Ten by měl dle očekávání nastoupit v první formaci s pardubickým parťákem Lukášem Sedlákem, doplnit by je měl Matěj Blümel.

Gólmanské dilema, kdo by měl být na MS jedničkou? Stále je ve hře brankář z NHL

Po čtvrtečním zapsání soupisek jsou zatím mimo tým brankář Petr Kváča, obránce Jan Ščotka a útočník Jan Mandát. Pozici mezi třemi tyčemi tak dostane Josef Kořenář, nebo Dominik Pavlát.

Dánové před turnajem absolvovali šest přípravných zápasů, ve kterých třikrát zvítězili. Kousat ale také museli desetigólový příděl od Finů (5:10). Ve výběru nechybí ani českobudějovický útočník Nick Olesen, jenž před rokem rozhodl o postupu do semifinále.

Předpokládaná sestava

Kořenář - Hronek, Kempný, Hájek, Cibulka, Alscher, Ticháček, T. Galvas - Blümel, L. Sedlák, Červenka - Flek, Tomášek, D. Voženílek - M. Kaut, Melovský, Kubalík - O. Beránek, Černoch, Chmelař

„Doufám, že do toho vlítneme s chutí, bude tam to nadšení, radost ze hry, bojovnost a pomůžeme jeden druhému, že to všechno převládne, než aby tam byla třeba nějaká nervozita. Věřím, že se budeme během turnaje jen zlepšovat,“ přeje si Červenka.

Jak se národnímu týmu vstup do šampionátu podaří? Sledujte od 20.20 podrobně.

Mistrovství světa v hokeji 2026
15. 5. 2026 20:20
Česko : Dánsko
()
Přejít na online reportáž
Vstoupit do diskuse

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém turnaje...

PŘEHLEDNĚ: Rulíkův poslední výběr. Poznejte hokejisty, kteří vyrážejí na MS

Tomáš Cibulka, Michael Špaček a Daniel Voženílek slaví gól do rakouské brány.

Na poslední reprezentační akci zvolil s kolegy mladý, ale věří, že i semknutý tým. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil nominaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Kdo oblékne dres...

Na mistrovství světa bez Klapky i gólmanů z NHL. Rulík bere do Švýcarska i Blümela

Trenér národního týmu Radim Rulík.

Trenér české hokejové reprezentace Radim Rulík nominoval na blížící se mistrovství světa ve Švýcarsku. K týmu se připojují forvardi Roman Červenka, Lukáš Sedlák a Matěj Blümel, naopak brankáři ze...

Koubek chce Chorého na MS, figuruje v předběžné nominaci. Nechybí ani Douděra

Tomáš Chorý ze Slavie reaguje v utkání s Plzní.

Je to téma, které se řeší od chvíle, co ho fotbalová Slavia v neděli vyřadila z kádru. Pojede útočník Tomáš Chorý s českou reprezentací na mistrovství světa? Momentálně to vypadá že by mohl, objevil...

ONLINE: Česko - Dánsko. Hokejisté vstupují do mistrovství světa v roli favorita

Kouč Radim Rulík udílí českým hokejistům pokyny na tréninku ve švýcarském...

Čeští hokejisté vstupují do mistrovství světa ve Švýcarsku. Na úvod skupiny B ve Fribourgu čelí od 20.20 loňskému semifinalistovi z Dánska. Utkání sledujeme prostřednictvím podrobné online reportáže.

15. května 2026  10:20

Rulíkova poslední mise. Poprvé bez hvězd, dřívější oznámení konce může být i plus

Premium
Trenér Radim Rulík během tréninku českého týmu ve Švýcarsku.

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Všechno zažívá naposledy. Seznámení s dějištěm turnaje, první tréninky, mísící se nervozitu s natěšením a očekáváním, až se takřka třítýdenní kolotoč zase rozjede. Zkrátka vše, co se k hokejovému...

15. května 2026

Slovinsko - Česko v TV: kde sledovat zápas MS v hokeji 2026 živě

Hokejisté Slovinska se radují z gólu proti Francii

Loni splnili cíl a zachránili se mezi elitou, stejné ambice mají i letos. Hokejisté Slovinska jsou druhým soupeřem českého týmu na mistrovství světa ve Švýcarsku. V našem přehledu najdete, kde a kdy...

15. května 2026

Česko na MS v hokeji 2026: Program, výsledky, soupiska, bilance se soupeři

Dominik Kubalík po utkání s Rakouskem gratuluje brankáři Petru Kváčovi.

Čeští hokejisté vstoupí do mistrovství světa ve Švýcarsku tradičně s medailovými ambicemi. Loučit se bude trenér Radim Rulík, který tým dovedl před dvěma lety ke zlatu v Praze. Program a výsledky...

15. května 2026  8:41

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém turnaje...

15. května 2026  8:28

Česko - Dánsko v TV: kde sledovat zápas MS v hokeji 2026 živě

Roman Červenka v osmfinále olympijských her.

Na loňském mistrovství světa se postarali o největší šok, když ve čtvrtfinále senzačně přemohli Kanadu. Nevyzpytatelné Dánsko je prvním soupeřem českých hokejistů na světovém šampionátu ve Švýcarsku....

15. května 2026  8:20

Hertl asistoval u postupu přes Dostála, Dobeš vychytal Montrealu mečbol

Útočník Tomáš Hertl z Vegas se raduje z branky svého týmu v utkání s Anaheimem.

Hokejisté Vegas zvítězili 5:1 na ledě Anaheimu a slaví postup do finále Západní konference play off NHL, kde se utkají s Coloradem. Jednou asistencí se na tom podílel i ve třetím zápase za sebou...

15. května 2026  7:15,  aktualizováno  8:06

Tomášek o námluvách s Pardubicemi: Měly jasnou vizi, složení týmu se mi zamlouvalo

David Tomášek na prvním tréninku hokejové reprezentace v dějišti mistrovství...

V temných dobách, kdy v Pardubicích v seniorském hokeji začínal, představoval coby talentovaný a šikovný mladík jeden z mála prvků, které nervózním a trudnomyslným fanouškům Dynama zvedaly náladu....

15. května 2026  8:02

MS v hokeji v TV: kde sledovat šampionát ve Švýcarsku

Michał Kovařčík ujíždí s pukem před finským útočníkem Eemilem Erholtzem.

K mistrovství světa v hokeji tradičně patří velká dávka televizních přenosů i zasvěcených diskusí fanoušků. Světový šampionát ve Švýcarsku odstartuje v pátek 15. května a skončí v neděli 31. května....

15. května 2026

Hokej je středobodem naší země, míní Bouček. A MS v Praze? Emočně nejsložitější

Premium
Libor Bouček

Moderoval spoustu sportovních akcí. Nejemotivnější bylo pražské mistrovství světa v roce 2024, kde domácí hokejisté získali zlato. Zažil atmosféru v O₂ areně, s mnohými reprezentanty se dobře...

15. května 2026

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Trenéři zapsali na soupisku dvacet dva jmen. Chybí Mandát, Ščotka a Kváča

Kouč Radim Rulík udílí českým hokejistům pokyny na tréninku ve švýcarském...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Už předem hlásil, že ve čtvrtek musí na soupisku pro mistrovství světa zapsat patnáct jmen do pole. Nakonec jich trenér hokejové reprezentace Radim Rulík oznámil hned dvacet. A k nim dva brankáře....

14. května 2026  22:20

Po domácím MS výrazně roste zájem dívek o hokej. Motivací je i účast na olympiádě

České hokejistky před prvním zápasem domácího šampionátu.

Po loňském mistrovství světa v ledním hokeji žen v ČR výrazně vrostl zájem děvčat o tento sport. Roste už od olympiády v Pekingu v roce 2022.

14. května 2026  20:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.