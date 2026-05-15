ONLINE: Česko - Dánsko 2:0. Dva slepené údery, na gól Kubalíka navázal Voženílek

„Čeká nás nevyzpytatelný soupeř, který na každém mistrovství světa udělá nějaký překvapivý výsledek a zaskočí některého z favoritů,“ hlásí na adresu soupeře asistent trenéra Jiří Kalous.
ONLINE: Česko – Dánsko
Úvodní duel hokejistů na MS v hokeji 2026 sledujeme od 20.20 podrobně
Připomněl tak loňský šampionát, kdy Dánové ve čtvrtfinále předvedli velký obrat s Kanadou, a poprvé v historii se tak dostali mezi čtyři nejlepší týmy turnaje.
Sestava ČR
Kořenář (Pavlát) – Hronek, Kempný, Cibulka, Hájek, Alscher, Ticháček, T. Galvas – Blümel, L. Sedlák, Červenka – Flek, Tomášek, D. Voženílek – M. Kaut, Melovský, Kubalík – O. Beránek, Černoch, Chmelař – M. Kovařčík
Na něm se oba výběry potkaly už ve skupinové fázi, český tým nakonec po bezbrankové první třetině zvítězil 7:2. To únorové olympijské hry přinesly vyrovnanější bitvu, když svěřenci Radim Rulíka vyhráli v osmifinále 3:2.
„Dánsko je náročný soupeř. První zápasy jsou navíc vždy takové všelijaké, než se všechno naplno rozběhne. Všichni mají hodně sil. Vždy je důležitý první gól, já doufám, že budeme stoprocentně ready,“ burcuje kapitán Roman Červenka.
|
Rulíkova poslední mise. Poprvé bez hvězd, dřívější oznámení konce může být i plus
Ten by měl dle očekávání nastoupit v první formaci s pardubickým parťákem Lukášem Sedlákem, doplnit by je měl Matěj Blümel.
Po čtvrtečním zapsání soupisek jsou zatím mimo tým brankář Petr Kváča, obránce Jan Ščotka a útočník Jan Mandát. V pozici mezi třemi tyčemi nyní dostává Kořenář přednost před Dominikem Pavlátem.
Dánové před turnajem absolvovali šest přípravných zápasů, ve kterých třikrát zvítězili. Kousat ale také museli desetigólový příděl od Finů (5:10). Ve výběru nechybí ani českobudějovický útočník Nick Olesen, jenž před rokem rozhodl o postupu do semifinále.
|
Gólmanské dilema, kdo by měl být na MS jedničkou? Stále je ve hře brankář z NHL
„Doufám, že do toho vlítneme s chutí, bude tam to nadšení, radost ze hry, bojovnost a pomůžeme jeden druhému, že to všechno převládne, než aby tam byla třeba nějaká nervozita. Věřím, že se budeme během turnaje jen zlepšovat,“ přeje si Červenka.
Jak se národnímu týmu vstup do šampionátu podaří? Sledujte od 20.20 podrobně.
8:50 D. Kubalík (J. Flek), 10:00 D. Voženílek (D. Tomášek)
J. Kořenář - F. Hronek, M. Kempný - T. Cibulka, L. Hájek - M. Alscher, J. Ticháček - T. Galvas - M. Blümel, L. Sedlák, R. Červenka - J. Flek, D. Tomášek, D. Voženílek - M. Kaut, M. Melovský, D. Kubalík - J. Chmelař, J. Černoch, O. Beránek - M. Kovařčík
M. Sögaard - M. Lauridsen, J. Jensen Aabo - M. Setkov, P. Bruggisser - K. Larsen, A. Koch - D. Andersen - N. Olesen, P. Russell, M. From - M. Aagaard, A. True, J. Blichfeld - M. Poulsen, C. Wejse, J. Schmidt-Svejstrup - F. Storm, O. Kjaer, P. Schultz
Vyloučení: 0:1, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0Přejít na online reportáž