Mistrovství světa v hokeji 2026

ONLINE: Česko - Dánsko 2:0. Dva slepené údery, na gól Kubalíka navázal Voženílek

Sledujeme online   20:34
Čeští hokejisté vstupují do mistrovství světa ve Švýcarsku. Na úvod skupiny B ve Fribourgu čelí loňskému překvapivému semifinalistovi z Dánska, s debutujícím Josefem Kořenářem v brance. Utkání můžete sledovat od 20.20 v podrobné online reportáži.
Dominik Kubalík (druhý zprava) slaví se spoluhráči úvodní gól utkání proti Dánsku. | foto: ČTK

„Čeká nás nevyzpytatelný soupeř, který na každém mistrovství světa udělá nějaký překvapivý výsledek a zaskočí některého z favoritů,“ hlásí na adresu soupeře asistent trenéra Jiří Kalous.

Připomněl tak loňský šampionát, kdy Dánové ve čtvrtfinále předvedli velký obrat s Kanadou, a poprvé v historii se tak dostali mezi čtyři nejlepší týmy turnaje.

Sestava ČR

Kořenář (Pavlát) – Hronek, Kempný, Cibulka, Hájek, Alscher, Ticháček, T. Galvas – Blümel, L. Sedlák, Červenka – Flek, Tomášek, D. Voženílek – M. Kaut, Melovský, Kubalík – O. Beránek, Černoch, Chmelař – M. Kovařčík

Na něm se oba výběry potkaly už ve skupinové fázi, český tým nakonec po bezbrankové první třetině zvítězil 7:2. To únorové olympijské hry přinesly vyrovnanější bitvu, když svěřenci Radim Rulíka vyhráli v osmifinále 3:2.

„Dánsko je náročný soupeř. První zápasy jsou navíc vždy takové všelijaké, než se všechno naplno rozběhne. Všichni mají hodně sil. Vždy je důležitý první gól, já doufám, že budeme stoprocentně ready,“ burcuje kapitán Roman Červenka.

Rulíkova poslední mise. Poprvé bez hvězd, dřívější oznámení konce může být i plus

Ten by měl dle očekávání nastoupit v první formaci s pardubickým parťákem Lukášem Sedlákem, doplnit by je měl Matěj Blümel.

Po čtvrtečním zapsání soupisek jsou zatím mimo tým brankář Petr Kváča, obránce Jan Ščotka a útočník Jan Mandát. V pozici mezi třemi tyčemi nyní dostává Kořenář přednost před Dominikem Pavlátem.

Dánové před turnajem absolvovali šest přípravných zápasů, ve kterých třikrát zvítězili. Kousat ale také museli desetigólový příděl od Finů (5:10). Ve výběru nechybí ani českobudějovický útočník Nick Olesen, jenž před rokem rozhodl o postupu do semifinále.

Gólmanské dilema, kdo by měl být na MS jedničkou? Stále je ve hře brankář z NHL

„Doufám, že do toho vlítneme s chutí, bude tam to nadšení, radost ze hry, bojovnost a pomůžeme jeden druhému, že to všechno převládne, než aby tam byla třeba nějaká nervozita. Věřím, že se budeme během turnaje jen zlepšovat,“ přeje si Červenka.

Jak se národnímu týmu vstup do šampionátu podaří? Sledujte od 20.20 podrobně.

15. 5. 2026 20:20
Česko : Dánsko 2 : 0
(2 : 0)
Góly:
8:50 D. Kubalík (J. Flek), 10:00 D. Voženílek (D. Tomášek)
Sestavy:
J. Kořenář - F. Hronek, M. Kempný - T. Cibulka, L. Hájek - M. Alscher, J. Ticháček - T. Galvas - M. Blümel, L. Sedlák, R. Červenka - J. Flek, D. Tomášek, D. Voženílek - M. Kaut, M. Melovský, D. Kubalík - J. Chmelař, J. Černoch, O. Beránek - M. Kovařčík
M. Sögaard - M. Lauridsen, J. Jensen Aabo - M. Setkov, P. Bruggisser - K. Larsen, A. Koch - D. Andersen - N. Olesen, P. Russell, M. From - M. Aagaard, A. True, J. Blichfeld - M. Poulsen, C. Wejse, J. Schmidt-Svejstrup - F. Storm, O. Kjaer, P. Schultz

Vyloučení: 0:1, Využití: 0:0, V oslabení: 0:0

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Skupina A

Skupina B

