Mistrovství světa v hokeji 2026

Na Kanadu ticho, Češi se cítili jako doma. Fanouškům děkovali: Hnala nás celá hala

Vojtěch Tůma
  13:05
Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku - Rozdíl byl tak znatelný, že nešel nezaznamenat. Zatímco očekávaný duel Kanady se Švédskem, první v programu základní skupiny B, se hrál v tiché atmosféře, večer to v BCF Areně ve Fribourgu žilo. Především díky fanouškům českých hokejistů. „Výborná kulisa, musím je pochválit,“ děkoval na dálku kouč Radim Rulík.
Čeští hokejoví fanoušci hned na úvod světového šampionátu ovládli tribuny ve švýcarském Fribourgu. | foto: ČTK

Nadšení byli i hráči. Aby ne, když si ve Fribourgu, na hranici mezi německy a francouzsky mluvící částí Švýcarska, připadali při cestě za vítězstvím 4:1 jako doma.

Na reprezentační dresy jste mohli v okolí narazit už šest hodin před zápasem. Jak se úvodní vhazování blížilo, ve fanzóně rychle přibývaly. A přehlédnout je nešlo ani na tribunách.

Česká komunita pospolu i zábrany proti teroristům. Jak se fandí ve Švýcarsku

Vlajky na každém rohu. Šály. Kloboučky. Bubny. Trumpety. Nechyběly ani české písničky. Z reproduktorů vyhrával Michal David, Tři sestry i Vysoký jalovec, návštěvníci v národních barvách se vesele pohupovali do rytmu.

Sotva rozhodčí poprvé uvedl kotouč do hry, z tribun začalo proudit hlasité: „Češi! Češi!“

„Já čekal, že lidé dorazí, ale že bude 90 procent kapacity z Česka, to mě překvapilo,“ přiznal Josef Kořenář po úspěšném brankářském debutu na šampionátu. „Je krásné, když hrajete na cizí půdě a žene vás celá hala. Snad bude taková atmosféra pokaždé.“

Rulík po výhře: Je jedno, kdo dává góly. Nebýt Dánové v šesti, měli bychom nulu

Do ochozů na zápas dorazilo 6 551 diváků. Takřka o tisíc méně než na odpolední souboj Kanady se Švédskem (5:3), zřejmě největší šlágr skupinové fáze, který se navíc podařilo vyprodat (7 500).

Atmosféra se ale s tou večerní nedala vůbec srovnávat.

Emoce v BCF Areně zavládly jen zřídkakdy, při několika momentech. Při gólech, menších strkanicích, nebo když v první třetině běžely na kostce opakované záběry hraničního zákroku mladíčka Ivara Stenberga na Darnella Nurseho u mantinelu.

Fanzóna ve Fribourgu se začíná plnit před úvodními zápasy.

V tu chvíli už se podpora národního mužstva pomalu srocovala ve fanzóně. „Jsem rád, že diváci přijeli. I když hrajeme ve Fribourgu ligu s Zugem, stojí to za to,“ popisoval autor úvodní branky Dominik Kubalík.

„Všichni víme, že Švýcarsko je trochu dražší. Ale čeští fanoušci jsou fantastičtí a jezdí za námi i do takových krajin,“ přidal se další přesný střelec Daniel Voženílek. „Musíme jim poděkovat, je skvělé vidět je na tribunách v tak velkém počtu.“

Hráči udělali početné návštěvě radost výsledkem i předvedeným výkonem. Dá se očekávat, že domácí kulisu budou mít i v sobotním utkání se Slovinskem (20.20).

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

