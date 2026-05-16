Na Kanadu ticho, Češi se cítili jako doma. Fanouškům děkovali: Hnala nás celá hala

Nadšení byli i hráči. Aby ne, když si ve Fribourgu, na hranici mezi německy a francouzsky mluvící částí Švýcarska, připadali při cestě za vítězstvím 4:1 jako doma.
Na reprezentační dresy jste mohli v okolí narazit už šest hodin před zápasem. Jak se úvodní vhazování blížilo, ve fanzóně rychle přibývaly. A přehlédnout je nešlo ani na tribunách.
Vlajky na každém rohu. Šály. Kloboučky. Bubny. Trumpety. Nechyběly ani české písničky. Z reproduktorů vyhrával Michal David, Tři sestry i Vysoký jalovec, návštěvníci v národních barvách se vesele pohupovali do rytmu.
Sotva rozhodčí poprvé uvedl kotouč do hry, z tribun začalo proudit hlasité: „Češi! Češi!“
„Já čekal, že lidé dorazí, ale že bude 90 procent kapacity z Česka, to mě překvapilo,“ přiznal Josef Kořenář po úspěšném brankářském debutu na šampionátu. „Je krásné, když hrajete na cizí půdě a žene vás celá hala. Snad bude taková atmosféra pokaždé.“
Do ochozů na zápas dorazilo 6 551 diváků. Takřka o tisíc méně než na odpolední souboj Kanady se Švédskem (5:3), zřejmě největší šlágr skupinové fáze, který se navíc podařilo vyprodat (7 500).
Atmosféra se ale s tou večerní nedala vůbec srovnávat.
Emoce v BCF Areně zavládly jen zřídkakdy, při několika momentech. Při gólech, menších strkanicích, nebo když v první třetině běžely na kostce opakované záběry hraničního zákroku mladíčka Ivara Stenberga na Darnella Nurseho u mantinelu.
V tu chvíli už se podpora národního mužstva pomalu srocovala ve fanzóně. „Jsem rád, že diváci přijeli. I když hrajeme ve Fribourgu ligu s Zugem, stojí to za to,“ popisoval autor úvodní branky Dominik Kubalík.
„Všichni víme, že Švýcarsko je trochu dražší. Ale čeští fanoušci jsou fantastičtí a jezdí za námi i do takových krajin,“ přidal se další přesný střelec Daniel Voženílek. „Musíme jim poděkovat, je skvělé vidět je na tribunách v tak velkém počtu.“
Hráči udělali početné návštěvě radost výsledkem i předvedeným výkonem. Dá se očekávat, že domácí kulisu budou mít i v sobotním utkání se Slovinskem (20.20).