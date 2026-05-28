Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

partner rubriky Allegro

Mistrovství světa v hokeji 2026

Mistrovství světa v hokeji 2026

Kořenář netrénoval, je o gólmanech jasno? Oznámíme to až před zápasem, řekl Kalous

Vojtěch Tůma
Aktualizujeme   9:56aktualizováno  10:05
Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku - Poprvé se sklouzli po ledě na novém místě. V Curychu, ve Swiss Life Areně. Čeští hokejisté absolvovali ráno před čtvrtfinále mistrovství světa s Finskem dobrovolné rozbruslení. Se dvěma brankáři, třemi beky a šesti útočníky. Ani tentokrát se nezapojil Josef Kořenář, který absentuje od sobotního derby se Slovenskem.
Čeští hráči na rozbruslení před čtvrtfinále s Finskem.

Čeští hráči na rozbruslení před čtvrtfinále s Finskem. | foto: ČTK

Matěj Blümel tečuje puk před Petrem Kváčou na rozbruslení před čtvrtfinále s...
Jan Ščotka na rozbruslení před čtvrtfinále s Finskem.
Jan Mandát na rozbruslení před čtvrtfinále s Finskem.
Asistent Jiří Kalous na rozbruslení před čtvrtfinále s Finskem.
8 fotografií

Připravujeme podrobnosti ...

Znamená to, že o výběru brankáře pro klíčové utkání turnaje je rozhodnuto? Proti Norsku i Kanadě chytal Pavlát, Kořenář o víkendu bojuje se zdravotními problémy.

Dá se předpokládat, že kdyby byl na Finy připravený, po několikadenní pauze by alespoň vyrazil na led. Navléct výstroj, trochu se rozhýbat.

Rébus před čtvrtfinále. U Kořenáře otazník, Pavlát zamotal hlavu. Koho trenéři zvolí?

„Co se gólmanů týče, oznámíme to opravdu až před zápasem,“ nechtěl více prozradit asistent trenéra Jiří Kalous.

Právě on si lehké rozbruslení dirigoval. Chyběl nejen Radim Rulík, ale také většina kádru.

Trénovali jen brankáři Dominik Pavlát a Petr Kváča, z beků Jan Ščotka, Tomáš Cibulka a Jiří Ticháček, z útočníků Jaroslav Chmelař, Matěj Blümel, Jiří Černoch, Ondřej Beránek, Michal Kovařčík a Jan Mandát.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Tipsport - partner programu

Čtvrtfinále

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Tipsport - partner programu

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdy hrají Češi čtvrtfinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Česko - Kanada 2:3. Ztráta vedení i snazší cesty, hokejisty čeká našlapané Finsko

Macklin Celebrini zakončuje rychlou kanadskou akci a vyrovnává utkání proti...

Další prohra, třetí místo ve skupině a těžký soupeř pro čtvrtfinále. Čeští hokejisté v úterý ani přes lepší výkon neudrželi vedení 2:0, s Kanadou prohráli 2:3 a ve čtvrtek od 16:20 se utkají s...

Kořenář netrénoval, je o gólmanech jasno? Oznámíme to až před zápasem, řekl Kalous

Aktualizujeme
Čeští hráči na rozbruslení před čtvrtfinále s Finskem.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Poprvé se sklouzli po ledě na novém místě. V Curychu, ve Swiss Life Areně. Čeští hokejisté absolvovali ráno před čtvrtfinále mistrovství světa s Finskem dobrovolné rozbruslení. Se dvěma brankáři,...

28. května 2026  9:56,  aktualizováno  10:05

Itálie hledá nového trenéra. Jukka Jalonen se vrací do finské ligy coby poradce

Jukka Jalonen i jeho italští svěřenci sledují kostku nad ledem.

Finský trenér Jukka Jalonen končí po dvou letech na střídačce italské hokejové reprezentace. Třiašedesátiletý kouč nejprve dovedl Italy zpět do elitní kategorie mistrovství světa, letos ale s týmem...

28. května 2026  9:03

Hosták: Nenašli jsme optimální sestavu. A kritický Rulík? Nikdy takto nevystupoval

Premium
Radim Rulík dává instrukce během utkání se Slovenskem.

Mrzí ho, že trenér Radim Rulík porušil zvyk a na mistrovství světa velice konkrétně zkritizoval své svěřence. „Mám pocit, že od sebe trošku odsouvá zodpovědnost,“ pokračuje hokejový expert Martin...

28. května 2026

Česko - Finsko. Čtvrtfinále s nabitým soupeřem, napraví hokejisté na MS dojem?

Trenér Radim Rulík předává pokyny v utkání proti Norsku.

Klíčová bitva je tady. Čeští hokejisté ve čtvrtek na mistrovství světa nastupují v roli outsidera ke čtvrtfinále s Finskem, které na turnaji zatím ztratilo jediný zápas. Národní tým se navíc za...

28. května 2026

Čihák bude koučovat na Slovensku. Zvolil Poprad, nabídek měl ale víc

Kouč Ladislav Čihák se raduje z výhry Českých Budějovic.

Novým trenérem hokejistů Popradu je Ladislav Čihák. Čtyřiačtyřicetiletý kouč, který vedl naposledy extraligové České Budějovice, podepsal na Slovensku dvouletou smlouvu.

28. května 2026  7:40

Carolina nedala Montrealu s Dobešem šanci a je krok od finále Stanley Cupu

Útočník Seth Jarvis z Caroliny se snaží překonat montrealského brankáře Jakuba...

Hokejisté Caroliny porazili v play off NHL domácí Montreal jasně 4:0 a po třetí výhře v řadě vedou ve finále Východní konference 3:1 na zápasy. Český gólman Jakub Dobeš pochytal vysoký počet 39 střel...

28. května 2026  6:56,  aktualizováno  7:31

Rébus před čtvrtfinále. U Kořenáře otazník, Pavlát zamotal hlavu. Koho trenéři zvolí?

Brankáři Dominik Pavlát (vlevo) Josef Kořenář sledují dění na ledě během...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Turnaj výrazně postoupil kupředu, ale řeší se stejná věc jako před jeho začátkem. Kdo bude chytat? Zcela logický dotaz. Ale rovněž velice zapeklitý, vzbuzující zájem, schopný rozproudit debaty....

28. května 2026  6:57

Nemůžeme spolu nic hrát. A hokej se mnou táta řešit nechce, směje se Paterova dcera

Premium
Pavel Patera s dcerou Natálií Paterovou

Během hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku určitě vzpomíná na své úspěchy. Vždyť Pavel Patera má ze světového šampionátu doma čtyři zlata. Jak to má ale s hokejem jeho dcera Natálie? „Odmalička...

28. května 2026

MS v hokeji 2026 ONLINE: Češi vyzvou Finsko. Komu bude fandit Bouzková?

Sledujeme online
Česká oslava vítězství nad Slovenskem na MS v hokeji 2026 ve Švýcarsku.

Hokejové mistrovství světa 2026 se koná ve Švýcarsku. Češi postoupili ze skupiny B, kterou odehráli ve Fribourgu. Čtvrtfinále s Finskem už je čeká v Curychu, kde se uskuteční také závěrečná klání o...

27. května 2026  22:47

Překonal 324 dní bez hokeje, na MS vůbec nestrádá. A teď jde finská hvězda na Čechy

Finský kapitán Barkov se raduje z gólu do švýcarské brány.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Takový návrat čekal málokdo. Snad ani ve Finsku s ním úplně nepočítali. „Je ale úžasné, že se tak rozhodl!“ neskrýval nadšení finský kouč Antti Pennanen ještě před startem mistrovství světa....

27. května 2026  19:48

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

Los hokejové Ligy mistrů rozhodl. Na koho narazí české týmy v sezoně 2026/27?

Pardubičtí hokejisté slaví vítězství v pátém finále extraligy.

Mistr extraligy Pardubice se v příští sezoně hokejové Ligy mistrů utká doma se švédskými celky Växjö a Rögle a s polským klubem Tychy. Venku čeká Dynamo konfrontace s finskými týmy KooKoo Kouvola,...

27. května 2026  17:06

Sedlák v cílové rovince maratonu: Domluva kolikrát nepomůže, radši půjdu příkladem

Český útočník Lukáš Sedlák během utkání proti Kanadě

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Do postele se dostali až kolem třetí hodiny ranní, někteří dokonce ještě o něco později. Takže ani nevadilo, že si čeští hokejisté budíček tentokrát posunuli. „Vyspali jsme se, dali si snídani a...

27. května 2026  16:58

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.