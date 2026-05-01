Rulík povolal do reprezentace třineckého Sikoru, nahradí zraněného Špačka

„Petr je mladý talentovaný hráč, který své kvality prokázal jako kapitán české dvacítky i v letošním play off v barvách Třince. Jsme rádi, že se mohl ihned připojit k týmu a zabojuje o mistrovství světa,“ uvedl v tiskové zprávě Českého hokeje reprezentační trenér Radim Rulík.
Sikora si v základní části extraligy připsal ve 24 zápasech devět bodů za tři branky a šest asistencí. V 10 duelech play off měl bilanci jednoho gólu a jedné přihrávky. Ve čtyřech duelech se představil také v první lize za Frýdek-Místek a zaznamenal šest bodů za dvě trefy a čtyři asistence.
Na mistrovství světa dvacítek v St. Paulu a Minneapolisu pomohl ke stříbru devíti body za dvě branky a sedm přihrávek ze sedmi utkání. O rok dříve v Ottawě přispěl k bronzu sedmi body za čtyři trefy a tři asistence ze sedmi duelů. Z extraligy má zlato z roku 2024 a stříbro z letoška. V 96 duelech zaznamenal 33 bodů (13+20).
Špaček musel ve čtvrtek odstoupit už v 5. minutě poté, co jej atakoval Aku Räty. Předtím se v přípravě na výhrách nad Rakouskem ve Vídni 5:1 a v Jihlavě 4:0 podílel celkem třemi brankami. „Zranění Michaela Špačka nás mrzí. Chceme mu poděkovat za přístup a odhodlání, s jakým bojoval o nominaci na mistrovství,“ dodal Rulík.