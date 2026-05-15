Britové budou při návratu do elitní divize na MS znovu sázet na Kirka

Šestadvacetiletý Kirk byl v roce 2021 na světovém šampionátu v Rize nejlepším střelcem. V sedmi zápasech dal sedm gólů a podělil se o korunu pro krále kanonýrů s Kanaďanem Andrewem Mangiapanem. S devíti body byl šestý v produktivitě. Kirka v roce 2018 draftovala v 7. kole na 189. pozici Arizona. Působil na jejích farmách v AHL a ECHL.
V průběhu sezony 2022/23 odešel do finské ligy do Jukuritu Mikkeli, odkud zamířil do Litvínova. Za Severočechy v základní části extraligy v 52 zápasech nasbíral 30 bodů za 19 branek a 11 asistencí. Ve 13 zápasech play off vstřelil devět gólů a stal se nejlepším střelcem. Se 13 body byl třetí v produktivitě. Po roce zamířil do Eisbären Berlín, s nimiž získal dvakrát za sebou titul. V elitní kategorii MS se přestaví počtvrté a ve skupině A divize I hrál třikrát.
Debutovat na velké mezinárodní akci budou brankář Mat Robson, obránci Liam Steele, Bradley Jenion a Travis Brown a útočníci Bayley Harewood, Jack Hopkins a Sam Lyne. Poprvé v elitní skupině se představí bek Joseph Hazeldine a útočník Logan Neilson. Robson je rodákem z kanadské Mississaugy a Brown, jehož v roce 2012 draftovalo v NHL v 5. kole na 149. pozici Chicago, pochází z Winnipegu. Logan Neilson se narodil v americkém Corningu, ale má stejně jako jeho bratr Cade, jenž je rodákem také z USA z Lafayette, navíc kanadské občanství.
Z Kanady pocházejí také útočníci Johnny Curran, Cade Neilson a Brett Perlini. Perliniho si vybral v roce 2010 v 7. kole na 192. pozici Anaheim, ale stejně jako Brown příležitost v NHL nedostal.
Devětatřicetiletý obránce Mark Richardson se představí v elitní kategorii MS popáté a dalších 16 šampionátů odehrál v nižších divizích.
Velká Británie vstoupí do šampionátu v sobotu zápasem proti Rakousku a v dalších duelech základní skupiny A v Curychu narazí na Spojené státy americké, Maďarsko, Švýcarsko, Finsko, Lotyšsko a Německo.
Nominace hokejistů Velké Británie
MS v Curychu a Fribourgu (15. - 31. května)
Brankáři: Ben Bowns (Cardiff/EIHL), Lucas Brine (Glasgow/EIHL), Mat Robson (Covetry/EIHL).
Obránci: Travis Brown (Guildold/EIHL), David Clements (Covetry/EIHL), Joseph Hazeldine (Glasgow/EIHL), Bradley Jenion (Manchester/EIHL), Mark Richardson (Cardiff/EIHL), Liam Steele (Sheffield/EIHL), Josh Tetlow (Nottingham/EIHL), Nathanael Halbert (Olimpija Lublaň/ICEHL).
Útočníci: Ben Davies, Bayley Harewood, Brett Perlini (všichni Cardiff/EIHL), Robert Dowd, Cole Shudra (oba Sheffield/EIHL), Ollie Betteridge (Nottingham/EIHL), Johnny Curran (Dundee/EIHL), Jack Hopkins (Coventry/EIHL), Robert Lachowicz (Glasgow/EIHL), Cade Neilson (Glasgow/EIHL), Logan Neilson (Fife/EIHL), Josh Waller (Guildold/EIHL), Liam Kirk (Eisbären Berlín/Něm.), Sam Lyne (Cranbrook/BCHL).