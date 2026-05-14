Josef Kořenář.
Dominik Pavlát.
Petr Kváča.
Pořadí neberte nikterak vážně, vzniklo čistě náhodně.
I když pár drobných indicií ohledně potenciálního rozdělení rolí možná najdete.
„Máme plán na dva nebo tři zápasy. Kluci už ho vědí, jsou připravení,“ hlásil po čtvrtečním tréninku kouč brankářů Ondřej Pavelec.
Zajímá vás, kdo do turnaje vstoupí jako jednička? Nebo kdo odchytá první duel proti Dánsku?
Jméno nikdo neproflákl, ale náznaky by se najít daly.
Na Kváču zřejmě padne role trojky. Když si hráči po tréninku střihávají v ležérním tempu hru čtyři na čtyři v pásmu, právě on jim slouží jako překážka v brance. A když na druhé straně nemusí být nikdo mezi třemi tyčemi, duo Pavlát, Kořenář sedí na střídačce.
Právě tito dva by si tak zřejmě měli rozdělit zápasový čas.
„Ondra Pavelec nám to oznámil dneska ráno. Je dobré to vědět den předem, můžeme se připravit. Funguje to tak ve všech klubech, žádná výjimka,“ říkal neurčitě Kořenář.
Když pak však padla další otázka, jestli platí Dánové za nevyzpytatelného soupeře, odvětil: „Asi jo. Nikdy jsem proti nim nechytal,“ a začal se lehce usmívat.
Možná falešná domněnka, možná signál, co by mohlo nastat. „Máme to už nastavené, ale začíná mistrovství světa, nechceme nic prozrazovat,“ řekl asistent trenéra Jiří Kalous.
Realizační štáb tentokrát vybírá ze tří brankářů z Evropy. Vůbec poprvé od covidového roku 2021. A teprve potřetí za deset let.
„Ale nemyslím si, že by to měl být problém,“ odmítl Kalous. „Bereme vývoj, jaký je. Klukům věříme,“ říkal zase Pavelec.
Přitom dva zvolení se v klubech v brankovišti střídali. Kořenář ve Spartě s Jakubem Kovářem, Pavlát ve finském Ilvesu zase s Litevcem Mantasem Armalisem.
„Je to výzva. Víme, že to samozřejmě nebude jednoduché. Máme skvělou partu, pomůžeme si, ať bude stát v brance kdokoliv,“ podotýká Kořenář.
„Děláme si ze sebe srandu, je mezi námi zdravá rivalita. Já si to užívám,“ souhlasil Pavlát.
Fakt, že mezi sebou nemají nikoho z NHL, nijak víc neřeší.
Prostě si tentokrát uzmuli pozornost pro sebe.
Zatím.
I to se totiž ještě může změnit.
V play off NHL dále bojují Jakub Dobeš v dresu Montrealu a Lukáš Dostál z Anaheimu. Nikde není dáno, že některý z nich s jistotou přijede, ovšem vyloučit tuto variantu také nelze.
„Jsme v kontaktu průběžně celý rok. Vůbec nemám problém jim zavolat kdykoliv, ale sami mají plnou hlavu jiných starostí. Ozvou se, až budou mít čas. A až série skončí, vyřešíme to,“ nastínil Pavelec.
Že by dorazili oba, není příliš pravděpodobné. Jeden z nich by ale evropskou dvojici klidně doplnit mohl.
Zatím však Rulík a spol. spoléhají na Kořenáře s Pavlátem. A třeba i Kváču.