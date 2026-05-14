Mistrovství světa v hokeji 2026

Gólmanské dilema, kdo by měl být na MS jedničkou? Stále je ve hře brankář z NHL

Jakub Hromada
Vojtěch Tůma
,
  16:56
Od našich zpravodajů ve Švýcarsku - Nejde o zcela nevídanou záležitost. Občas se stane, že gólman z NHL zkrátka chybí, jen se tak v posledních letech nedělo zrovna často. Tentokrát však ano. Brankoviště hokejové reprezentace stráží tři muži z evropských klubů.
Zleva brankář Petr Kváča a Josef Kořenář na tréninku národního týmu v dějišti mistrovství světa. | foto: ČTK

Brankář Dominik Pavlát na tréninku hokejové reprezentace ve švýcarském...
41 fotografií

Josef Kořenář.

Dominik Pavlát.

Petr Kváča.

Pořadí neberte nikterak vážně, vzniklo čistě náhodně.

I když pár drobných indicií ohledně potenciálního rozdělení rolí možná najdete.

„Máme plán na dva nebo tři zápasy. Kluci už ho vědí, jsou připravení,“ hlásil po čtvrtečním tréninku kouč brankářů Ondřej Pavelec.

Trenér brankářů Ondřej Pavelec (vlevo) na tréninku hokejistů diskutuje s útočníkem Matějem Blümelem.

Zajímá vás, kdo do turnaje vstoupí jako jednička? Nebo kdo odchytá první duel proti Dánsku?

Jméno nikdo neproflákl, ale náznaky by se najít daly.

Na Kváču zřejmě padne role trojky. Když si hráči po tréninku střihávají v ležérním tempu hru čtyři na čtyři v pásmu, právě on jim slouží jako překážka v brance. A když na druhé straně nemusí být nikdo mezi třemi tyčemi, duo Pavlát, Kořenář sedí na střídačce.

Dány nechceme podcenit, hlásí Kalous. Hokejisté poprvé trénovali v hlavní hale

Právě tito dva by si tak zřejmě měli rozdělit zápasový čas.

„Ondra Pavelec nám to oznámil dneska ráno. Je dobré to vědět den předem, můžeme se připravit. Funguje to tak ve všech klubech, žádná výjimka,“ říkal neurčitě Kořenář.

Když pak však padla další otázka, jestli platí Dánové za nevyzpytatelného soupeře, odvětil: „Asi jo. Nikdy jsem proti nim nechytal,“ a začal se lehce usmívat.

Josef Kořenář na tréninku hokejové reprezentace na MS ve Fribourgu.

Možná falešná domněnka, možná signál, co by mohlo nastat. „Máme to už nastavené, ale začíná mistrovství světa, nechceme nic prozrazovat,“ řekl asistent trenéra Jiří Kalous.

Realizační štáb tentokrát vybírá ze tří brankářů z Evropy. Vůbec poprvé od covidového roku 2021. A teprve potřetí za deset let.

„Ale nemyslím si, že by to měl být problém,“ odmítl Kalous. „Bereme vývoj, jaký je. Klukům věříme,“ říkal zase Pavelec.

Přitom dva zvolení se v klubech v brankovišti střídali. Kořenář ve Spartě s Jakubem Kovářem, Pavlát ve finském Ilvesu zase s Litevcem Mantasem Armalisem.

Růžička hrozil, Jágr nadával. A také letošní šampionát zůstává v olympijském stínu

„Je to výzva. Víme, že to samozřejmě nebude jednoduché. Máme skvělou partu, pomůžeme si, ať bude stát v brance kdokoliv,“ podotýká Kořenář.

„Děláme si ze sebe srandu, je mezi námi zdravá rivalita. Já si to užívám,“ souhlasil Pavlát.

Fakt, že mezi sebou nemají nikoho z NHL, nijak víc neřeší.

Prostě si tentokrát uzmuli pozornost pro sebe.

Zatím.

I to se totiž ještě může změnit.

Jakub Dobeš sleduje puk letící k jeho brance.

V play off NHL dále bojují Jakub Dobeš v dresu Montrealu a Lukáš Dostál z Anaheimu. Nikde není dáno, že některý z nich s jistotou přijede, ovšem vyloučit tuto variantu také nelze.

„Jsme v kontaktu průběžně celý rok. Vůbec nemám problém jim zavolat kdykoliv, ale sami mají plnou hlavu jiných starostí. Ozvou se, až budou mít čas. A až série skončí, vyřešíme to,“ nastínil Pavelec.

Že by dorazili oba, není příliš pravděpodobné. Jeden z nich by ale evropskou dvojici klidně doplnit mohl.

Zatím však Rulík a spol. spoléhají na Kořenáře s Pavlátem. A třeba i Kváču.

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
Skvělý Nečas režíroval postupový obrat Colorada proti Minnesotě

Martin Nečas (88) z Colorado Avalanche se snaží tečovat před bránou Minnesota...

Hokejisté Colorada slaví postup do finále Západní konference play off NHL. Rozhodl o tom středeční obrat z 0:3 na 4:3 po prodloužení proti Minnesotě, kterou vítěz letošní základní části přejel 4:1 na...

14. května 2026  7:13,  aktualizováno  7:44

MS v hokeji 2026 ONLINE: Češi už trénují na místě, v pátek je čeká první zápas

Sledujeme online
Martin Kaut na tréninku hokejové reprezentace v dějišti šampionátu.

Hokejové mistrovství světa 2026 se koná ve Švýcarsku. Češi hrají ve skupině B, kterou hostí Fribourg. Další osmička týmů bojuje o postup v Curychu, kde se uskuteční také závěrečná klání o medaile....

14. května 2026

