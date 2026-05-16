Mistrovství světa v hokeji 2026

Špatná zpráva pro reprezentaci, Dostál národní tým neposílí. Neprošel prohlídkou

Jakub Hromada
Aktualizujeme   11:47aktualizováno  11:58
Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku - Po dobrovolném tréninku předstoupil před novináře generální manažer reprezentace Jiří Šlégr, aby informoval o novinkách z NHL. A s veselou zprávou nepřišel. „Lukáš Dostál neprošel lékařskou prohlídkou, takže nedorazí,“ oznámil. Hokejisté tak budou dál spoléhat na duo Josef Kořenář, Dominik Pavlát.
Český brankář Lukáš Dostál z Anaheimu bedlivě sleduje puk v utkání NHL proti Utahu.

Český brankář Lukáš Dostál z Anaheimu bedlivě sleduje puk v utkání NHL proti Utahu. | foto: Reuters

Obava, že Dostál nakonec nedorazí, vlála ve vzduchu už delší dobu. Šlégr ji v sobotu dopoledne potvrdil.

„Nikdy nevíte, stát se to může kdykoliv. Dál bych to ale nerozebíral. Máme tady brankáře, kterým věříme,“ dořekl ještě.

Reprezentace teoreticky může čekat na dalšího brankáře z NHL, Jakub Dobeš však vede s Montrealem v druhém kole play off 3:2 na zápasy proti Buffalu.

Lituju dánskýho gólmana! Kořenáře mrzí gól. A příjezd Dostála? Je mi to jedno, říká

I kdyby nyní Canadiens prohráli dva zápasy a vypadli, jeho potenciální příjezd by národní tým mohl očekávat až ke konci příštího týdne.

„Situace je stejná jako v dalších případech. Počkáme, jak dopadne série, pak na výstupní prohlídku a poté si řekneme, co dál,“ doplnil Šlégr.

Připravujeme podrobnosti...

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Skupina A

Skupina B

Kompletní los
KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

MS v hokeji 2026: Program, tabulky skupin, kdy hrají Češi?

Český útočník Jiří Černoch dotírá na dánského forvarda Phillipa Schultze (72).

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém MS v...

PŘEHLEDNĚ: Rulíkův poslední výběr. Poznejte hokejisty, kteří vyrážejí na MS

Tomáš Cibulka, Michael Špaček a Daniel Voženílek slaví gól do rakouské brány.

Na poslední reprezentační akci zvolil s kolegy mladý, ale věří, že i semknutý tým. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil nominaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Kdo oblékne dres...

Česko - Dánsko 4:1. Klidný vstup do MS, trefili se Červenka, Blümel nebo Kubalík

Skvělý odhad a český útočník Roman Červenka hravě v utkání proti Dánsku na...

Čeští hokejisté v pátek porazili Dánsko 4:1 a do mistrovství světa vstoupili jednoznačně. K vítězství pomohl ve svém prvním utkání na velkém turnaji brankář Josef Kořenář. Vítězný gól nakonec patří...

Na mistrovství světa bez Klapky i gólmanů z NHL. Rulík bere do Švýcarska i Blümela

Trenér národního týmu Radim Rulík.

Trenér české hokejové reprezentace Radim Rulík nominoval na blížící se mistrovství světa ve Švýcarsku. K týmu se připojují forvardi Roman Červenka, Lukáš Sedlák a Matěj Blümel, naopak brankáři ze...

ONLINE: Slováci vstupují do MS proti Norům, Kanada pokračuje duelem s Itálií

Sledujeme online
Slovenští hokejisté mávají fanouškům.

Na olympijských hrách zaujali čtvrtým místem, teď se slovenští hokejisté v papírově podstatně slabší sestavě pouští do další velké akce. Na úvod světového šampionátu čelí od 12.20 v základní skupině...

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
