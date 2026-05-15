Po finále zapěli Vaškovi, pak šli z hecu dohola. Stavjaňa vzpomíná na zlatou Vídeň

„Jedenáct let nebyl žádný titul a nenapadlo nás, že tím začíná zlatá éra českého hokeje,“ říká Stavjaňa, který má kromě dvou světových zlat i čtyři bronzy.
Co se vám vybaví z vídeňského šampionátu?
Hlavně Ota Vejvoda, se kterým jsem byl nedávno ve Spartě. Ota je chodící encyklopedie a říká, že si pamatuje všechna svoje střídání. A když jsme se bavili o šampionátu ve Vídni, oživoval moje vzpomínky. Byli jsme spolu už na předchozím mistrovství ve Švédsku v roce 1995.
Kterou vám připomněl?
Mimo jiné tu, že jsme spolu byli na ledě, když padl rozhodující gól Martina Procházky. Ota šel zrovna střídat, ale když akce začala, ještě tam byl.
Když do reprezentace začali přicházet kluci, kteří zámořský hokej absolvovali, znali jsme jejich provokace. Už jsme věděli, jak s nimi věci chodí.