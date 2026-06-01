Ohromný smolař, tahouni i norský hrdina. Jak vypadá výběr největších hvězd z MS?

Leonardo Genoni, Švýcarsko
V posledních třech finále pouze třikrát inkasoval. A přece ani jednou nevyhrál. Ve švýcarském týmu asi není většího smolaře než brankáře, který v dějinách světových šampionátů představuje unikát.
Před dvěma roky v Praze měl celkovou úspěšnost zákroků přes 94 procent, loni skoro 95,5. A nyní? 97,08 %! Opravdu za něj prošly ani ne tři střely ze sta. Za celý šampionát dostal čtyři góly, vychytal tři čistá konta, která přidal už k celkovým patnácti nulám.
Jenže do sbírky připojil „jen“ čtvrté stříbro. Členství v All Star týmu si i tak nepochybně zasloužil. V srpnu oslaví 39. narozeniny, těžko říct, jak dlouho bude gólman Zugu ještě chytat.
Ale jemu podobnou postavu v mezinárodní hokejové historii asi nenajdete. Genoni zasahoval za skvěle fungujícím týmem, takže musel ještě fungovat s nevděčnou rolí, kdy opakovaně nebyl v tempu. Ve finále na něm opět všechno stálo, byl výtečný. Jenže po rozhodující trefě Heleniuse opět smutnil.