Mistrovství světa v hokeji 2026

Ohromný smolař, tahouni i norský hrdina. Jak vypadá výběr největších hvězd z MS?

  15:35
Na turnaji táhli a oslnili. Řada z nich „jen“ naplnila očekávání, další překvapili. Sedm jmen se ale ve výběrech novinářů a ředitelství hokejového mistrovství opakovalo nejčastěji. Hokejová redakce iDNES.cz vám představuje výběr těch největších hvězd šampionátu ve Švýcarsku, jak je volili účastníci na místě.
Leonardo Genoni, Švýcarsko

Švýcarský gólman Leonardo Genoni

V posledních třech finále pouze třikrát inkasoval. A přece ani jednou nevyhrál. Ve švýcarském týmu asi není většího smolaře než brankáře, který v dějinách světových šampionátů představuje unikát.

Před dvěma roky v Praze měl celkovou úspěšnost zákroků přes 94 procent, loni skoro 95,5. A nyní? 97,08 %! Opravdu za něj prošly ani ne tři střely ze sta. Za celý šampionát dostal čtyři góly, vychytal tři čistá konta, která přidal už k celkovým patnácti nulám.

Bez gólu se vyhrát nedá. Švýcaři po dalším finále smutní: Bolí být na druhé straně

Jenže do sbírky připojil „jen“ čtvrté stříbro. Členství v All Star týmu si i tak nepochybně zasloužil. V srpnu oslaví 39. narozeniny, těžko říct, jak dlouho bude gólman Zugu ještě chytat.

Ale jemu podobnou postavu v mezinárodní hokejové historii asi nenajdete. Genoni zasahoval za skvěle fungujícím týmem, takže musel ještě fungovat s nevděčnou rolí, kdy opakovaně nebyl v tempu. Ve finále na něm opět všechno stálo, byl výtečný. Jenže po rozhodující trefě Heleniuse opět smutnil.



MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Čtvrtfinále

Semifinále

O 3. místo

Finále

Kompletní los
Nejčtenější

MS v hokeji 2026: výsledky zápasů o medaile, zajímavosti, jak si vedli Češi

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostilo Švýcarsko, které na šampionátu skončilo potřetí v řadě se smutným stříbrem. Mistry světa se popáté v historii stali Finové. Právě na ně nestačili Češi...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Finsko 1:4. Dlouho nuda, pak smůla. Hokejisté na zpackaném MS končí

Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa

Tak málo na postup do bojů o medaile nestačí. Čeští hokejisté se sice ve čtvrtfinále proti Finsku nakonec probudili k energičtějšímu výkonu, ale kvůli bídné první polovině utkání ve čtvrtek prohráli...

Pavouk MS v hokeji 2026: Zlato pro Finy, Švýcaři prohráli třetí finále za sebou

Český útočník Lukáš Sedlák během utkání proti Kanadě

Hokejové mistrovství světa 2026 je za námi. Zlaté medaile získali Finové po vítězství 1:0 v prodloužení nad domácím Švýcarskem. V bitvě o bronz překvapivě uspěli Norové proti Kanadě (3:2P).

Nelze ho nahradit. Finové opěvují Barkova, maminka zlatého střelce po gólu omdlela

Aleksander Barkov přijíždí s trofejí pro mistry světa k finským spoluhráčům.

Nepřipisoval si zásluhy. Ani ve chvíli, kdy se mu na krku houpala zlatá medaile pro vítěze mistrovství světa. „Že bych já byl klíčem k úspěchu? Tak to nevidím,“ pousmál se po finále se Švýcarskem...

1. června 2026  14:20

Těžká skupina pro hokejisty, za rok hrozí tuhý boj o čtvrtfinále. Jaké mají soupeře?

Zklamaní čeští hokejisté po prohře s Finskem ve čtvrtfinále na MS v hokeji 2026

Jen co skončil jeden šampionát, známé už jsou skupiny pro ten nadcházející. A že se čeští hokejoví fanoušci mají na co těšit. Jubilejní 90. mistrovství světa totiž pořádá Německo, konkrétně města...

1. června 2026  9:50

Bez gólu se vyhrát nedá. Švýcaři po dalším finále smutní: Bolí být na druhé straně

Zklamaní švýcarští hokejisté po prohře ve finále mistrovství světa

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Od startu prodloužení stála celá hala na nohou. Domácí příznivci hnali švýcarské hokejisty k vytouženému cíli. Zlatu. Jenže v 71. minutě je zpražil přesnou trefou Konsta Helenius. „Bolí to,“ shodli...

1. června 2026  7:09

Švýcarsko - Finsko 0:1P. Curych utichl, páté zlato díky gólu Heleniuse slaví Seveřané

Finští hokejisté slaví vítězství na mistrovství světa.

Jedna střela stačila, aby Swiss Life Arena až na pár jedinců v hledišti i na ledě utichla. Finále hokejového mistrovství světa se potřetí v řadě proměnilo v napínavou taktickou bitvu. A potřetí v...

31. května 2026  23:49

Finsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Finové slaví gól Němcům.

Na třech posledních šampionátech se jim nepodařilo postoupit ze čtvrtfinále. Na mistrovství světa v roce 2026 si ale hokejisté Finska došli pro zlato. Jejich program, výsledky, historickou bilanci,...

31. května 2026  23:17

Švýcarsko na MS v hokeji 2026: program, výsledky, soupiska, bilance s Čechy

Švýcarsko slaví výhru na úvod MS. Domácí tým porazil USA.

Na posledních dvou šampionátech si zahráli finále, v obou případech však skončili druzí. Smutný hattrick dokonali na domácím šampionátu, kde opět skončili těsně pod vrcholem. Program a výsledky...

31. května 2026  23:14

O tomhle jsme ani nesnili! zářili Norové po bronzu a doufají: Snad seženeme sponzora

Norští hokejisté slaví bronzové medaile na mistrovství světa.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Slavit mohli už o pár minut dříve. Nakonec si museli počkat, ale že by jim to vadilo? To ani náhodou. „Neuvěřitelné, nikdy jsme nic takového nedokázali,“ zářili norští hokejisté po zisku bronzových...

31. května 2026

Blíží se návrat Rusů do světového hokeje? Vedení IIHF mlží: Nesmí to být příliš brzy

Šéf Mezinárodní hokejové federace (IIHF) Luc Tardif odpovídá na otázky novinářů.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Čekalo se, že se toto téma na tiskové konferenci tradičně otevře. Ovšem ani během letošního mistrovství světa stále není jasné, jak to bude s účastí Rusů na vrcholném turnaji v příští sezoně. „Je...

31. května 2026  19:01

Kanada - Norsko 2:3P. Šok na šampionátu! Seveřané berou historicky první medaili

Norští hokejisté slaví bronzové medaile na mistrovství světa.

Nikdy v historii nezískali z hokejového mistrovství světa elitní divize medaili. To pro Nory platilo do neděle. V souboji o třetí místo zaskočili favorizovanou Kanadu, kterou zdolali 3:2 po...

31. května 2026  15:30,  aktualizováno 

