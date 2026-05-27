Mistrovství světa v hokeji 2026

Překonal 324 dní bez hokeje, na MS vůbec nestrádá. A teď jde finská hvězda na Čechy

Jakub Hromada
  19:48
Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku - Takový návrat čekal málokdo. Snad ani ve Finsku s ním úplně nepočítali. „Je ale úžasné, že se tak rozhodl!“ neskrýval nadšení finský kouč Antti Pennanen ještě před startem mistrovství světa. Aleksander Barkov hraje na šampionátu po dlouhatánské pauze od hokeje.
Finský kapitán Barkov se raduje z gólu do švýcarské brány.

Kvůli zranění kolene vynechal celou sezonu NHL, ale že by to na něm bylo znát?

„Sasha je prostě Sasha. Vždycky byl dobrý a je tomu tak i tady. Tým vede skvěle,“ chválil ho po posledním skupinovém zápase proti Švýcarsku spoluhráč Anton Lundell.

Právě porážka 2:4 s domácím celkem přiřkla Finům druhé místo ve skupině A a také soupeře pro čtvrtfinále, v němž se ve čtvrtek od 16.20 utkají s Českem.

Na Barkova si bude muset dát národní tým velký pozor. Jeho forma po dlouhé absenci postupně graduje, proti Švýcarům dvakrát skóroval, předtím si připsal šest asistencí.

Jeho síla však netkví jen v produktivitě. Své velké tělo často využívá před brankou, ať už cloněním při přesilovce, nebo s pukem na holi.

Navíc pomáhá i do defenzivy. Ne náhodou se o něm v zámoří dlouhé roky mluví jako o jednom z nejlépe bránících útočníků, třikrát také získal Selke Trophy oceňující právě tuto dovednost.

Jen letos z těchto debat nuceně vypadl. Kvůli zranění, které si přivodil hned na začátku předsezonního kempu Florida Panthers.

Jeden nešťastný pohyb a jak přední, tak zadní křížový vaz v koleni nevydržely.

Dva měsíce sotva chodil, pak začal jezdit na rotopedu. Lékaři predikovali, že se k hokeji bude moct vrátit za sedm až devět měsíců. Prý pokud bude mít štěstí, mohl by stihnout play off. Avšak do něj se Florida nedostala.

„Celou dobu jsem se připravoval na vrchol sezony v NHL. A když nám nevyšel, mistrovství světa mi přineslo další motivaci,“ popisoval přítel české tenistky Marie Bouzkové.

Mimochodem, ta si čtvrtfinálovou bitvu svých krajanů a partnera nenechá ujít. Soustředí se však i na sebe, nyní válčí na tenisovém Roland Garros.

Ale zpět k Barkovovi. Panthers mu v cestě do Švýcarska nebránili. Přitom by nepřekvapilo, kdyby svou hvězdu chtěli ochránit a raději ho pošetřili na start příštího ročníku NHL.

„Naopak vypadali nadšeně, popřáli mi hodně štěstí,“ říkal Barkov.

Nejprve si zahrál v přípravě na Švédských hrách v Ängelholmu, kde ukončil 324 dní dlouhý půst bez jakéhokoliv zápasu.

A nyní už bojuje o medaili na světovém šampionátu, poprvé od roku 2016. Tehdy v Moskvě bral s Finskem coby dvacetiletý mladíček stříbro po finálové prohře s Kanadou.

TVRDÝ SOUBOJ U MANTINELU. Vlevo je ruský hokejista Maxim Chudinov, vpravo pak Aleksander Barkov z Finska na MS 2016.

Tentokrát by si Barkov přál dojít ještě o jeden stupínek výš, turnaj mají Finové dobře rozjetý.

Šest výher, přesvědčivé výkony, síla rozložená prakticky do celého kádru. Klopýtli až v posledním duelu se Švýcary, ale prohra nic moc nekomplikuje.

Vyhnuli se derby se Švédy, do klání s Českem jdou v roli favoritů. Nejen kvůli dosavadnímu hernímu přednesu, ale také zásluhou silné soupisky.

Mezi patnácti posilami z NHL však jedna vyniká.

Kapitán. Lídr. Jeden z nejlepších centrů na světě.

„Přináší nám toho spoustu. Vůdčí schopnosti, zkušenosti, špičkové dovednosti. A hlavně je v kabině mimořádně oblíbený,“ přidal Pennanen.

Ve vypjatých momentech často vliv takových hráčů ještě stoupá. A spoluhráči na ně spoléhají.

Barkov je připravený, kondičně nijak nestrádá. I přesto, že až do května sledoval hokej pouze v roli diváka.

MS hokej 2026 Švýcarsko (Curych a Fribourg)

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Čtvrtfinále

Skupina A

Skupina B

MS v hokeji 2026: Program, výsledky, kdy hrají Češi čtvrtfinále?

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostí Švýcarsko. Ve městech Curych a Fribourg se hraje od 15. do 31. května. Kompletní program a výsledky, rozpis zápasů české reprezentace, jaký je systém...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Slovensko 3:2. Provokace i skvělé akce, ostré derby rozhodl bruslí Červenka

Roman Červenka dává gól proti Slovensku po odrazu od brusle.

Kdo očekával vypjatou bitvu, nemýlil se. V tomhle derby dvou někdejších federálních partnerů šlo o hodně. O důležité body v cestě za postupem do čtvrtfinále mistrovství světa. A čeští hokejisté v...

Česko - Kanada 2:3. Ztráta vedení i snazší cesty, hokejisté čeká našlapané Finsko

Macklin Celebrini zakončuje rychlou kanadskou akci a vyrovnává utkání proti...

Další prohra, třetí místo ve skupině a těžký soupeř pro čtvrtfinále. Čeští hokejisté v úterý ani přes lepší výkon neudrželi vedení 2:0, s Kanadou prohráli 2:3 a ve čtvrtek od 16:20 se utkají s...

Los hokejové Ligy mistrů rozhodl. Na koho narazí české týmy v sezoně 2026/27?

Pardubičtí hokejisté slaví vítězství v pátém finále extraligy.

Mistr extraligy Pardubice se v příští sezoně hokejové Ligy mistrů utká doma se švédskými celky Växjö a Rögle a s polským klubem Tychy. Venku čeká Dynamo konfrontace s finskými týmy KooKoo Kouvola,...

27. května 2026  17:06

Sedlák v cílové rovince maratonu: Domluva kolikrát nepomůže, radši půjdu příkladem

Český útočník Lukáš Sedlák během utkání proti Kanadě

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Do postele se dostali až kolem třetí hodiny ranní, někteří dokonce ještě o něco později. Takže ani nevadilo, že si čeští hokejisté budíček tentokrát posunuli. „Vyspali jsme se, dali si snídani a...

27. května 2026  16:58

Nečekaný debakl, suverén NHL si s Vegas ani neškrtl. Hertl v souboji sestřelil Nečase

Bill Foley (uprostřed čelem), majitel Vegas Golden Knights, se s týmem raduje z...

Tak takový „sweep“ se vážně nečekal. Jednoduché anglické slůvko se v hokejovém kontextu používá v play off NHL pro vyřazení týmu 4:0 na zápasy. Že ovšem najde užití zrovna u Colorada, to je bez...

27. května 2026  14:34

Sázkaři ani bookmakeři Čechům nevěří. Ve čtvrtfinále podle nich na MS skončí

Zklamaný Dominik Kubalík po prohraném zápase s Kanadou.

Letošní mistrovství světa v hokeji by podle odhadu bookmakerů mohlo pro český národní tým skončit už ve čtvrtfinále. Ve čtvrtečním zápase favorizují Finsko jak sázkové kanceláře, tak i většina...

27. května 2026  12:47

Bůh je Čech! Nesmíříme se s porážkou. Když hokejisté vládli a svět skřípal zuby

Premium
Čeští hokejisté David Moravec a Martin Procházka oslavují vítěznou trefu ve...

Stále se mi v paměti promítají jedinečné okamžiky ze šampionátu, na němž před 25 lety vyvrcholilo české panování v hokejové říši. Například kouzelný zásah Jiřího Dopity, který v prodloužení finále...

27. května 2026

Slušný závěr skupiny. Čtenáři po Kanadě vychválili Alschera, nejhůř dopadl Blümel

Kanadský obránce Evan Bouchard svádí souboj s českým útočníkem Matějem Blümelem...

I přes porážku čeští hokejisté alespoň vylepšili dojem. Bojovný výkon a zejména povedenou první třetinu docenili i čtenáři iDNES.cz, což po konečném výsledku 2:3 potvrzuje průměrná známka 2,78, která...

27. května 2026  11:12

Krutý konec, mrzí Slováky. Po podnětu na rozhodčí nás pískali Češi, divil se Šatan

Miroslav Šatan

Vyhráli čtyři úvodní zápasy, přesto nepostoupili. „Krutý výsledek,“ zaznívá na Slovensku po dalším neúspěšném putování základní skupinou hokejového mistrovství světa. O jediný bod. „I tak turnaj...

27. května 2026  10:21

Šéf Pirátů: První liga nás stála 40 milionů. Kladno? Chystáme spolupráci

Chomutov, 8. 11. 2025. První hokejová liga, Piráti Chomutov - Frýdek-Místek....

Spíš jde o sci-fi, ale co kdyby se nezničitelný Jaromír Jágr rozhodl vrátit na led? Třeba by se hokejová modla mohla rozehrávat i v Chomutově, neboť Kladno s prvoligovým klubem chystá pro příští...

27. května 2026  10:13

Rulík ocenil nasazení: Přišel výpadek, ale výkon nás těší. Klíčová bude regenerace

Trenér národního týmu Radim Rulík během zápasu proti Kanadě.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Ocenil enormní úsilí, se kterým národní tým na jasného favorita vyrukoval. „Úplně odlišný výkon než proti Norsku, kluci zabojovali,“ chválil Radim Rulík. Přívětivého výsledku se nedočkal. Trenér...

27. května 2026  9:39

Hertl slaví postup do finále Stanley Cupu, Nečas byl u jediné trefy Colorada

Tomáš Hertl (čelem) se raduje se svými spoluhráči z Vegas z postupu do finále...

Hokejisté Vegas s Tomášem Hertlem v sestavě završili suverénní jízdu ve finále Západní konference play off NHL výhrou 2:1, celkově tak porazili Colorado hladce 4:0 na zápasy. Postupový gól vstřelil v...

27. května 2026  6:56,  aktualizováno  7:27

Finsko - Česko v TV: kde sledovat čtvrtfinále MS v hokeji 2026 živě

Marek Alscher slaví s Jiřím Ticháčkem úvodní gól proti Kanadě.

Jejich soupiska i výkony na šampionátu budí respekt. Finští hokejisté jsou čtvrtfinálovým soupeřem českého týmu na mistrovství světa ve Švýcarsku. Výběr kouče Rulíka v utkání proti Kanadě konečně...

27. května 2026  7:04

