A kapitánem bude Alby! Bukačův odvážný tah pomohl při zrození zlaté generace

Po třiceti letech už dobře víme, že se tenkrát před hokejovým šampionátem ve Vídni schylovalo k něčemu výjimečnému.
Že pak v květnu 1996 národní tým ve finále přemohl Kanadu 4:2 a po rozdělení Československa získal první titul. Že následoval senzační triumf na olympiádě v Naganu, zlatý hattrick na přelomu tisíciletí a další vítězství v rakouském hlavním městě na jaře 2005.
Na úsvitu fantastické éry se Bukač se svými parťáky Zdeňkem Uhrem a Slavomírem Lenerem rozhodl, že kapitánem mužstva jmenuje Roberta Reichela.
Chytrý, hbitý a šikovný centr měl za sebou sezonu v německém klubu Frankfurt Lions, kam se uchýlil kvůli neshodám ohledně podmínek prodloužení smlouvy s Calgary Flames v NHL.
Vyzařovala z něho automatická sebedůvěra, i přes své mládí si uvědomoval, jaká je jeho role. U něj nebylo na prvním místě JÁ, obětoval se pro MY.