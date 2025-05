Za nejkřiklavější považoval zásah zezadu do Lukáše Sedláka, po němž elitní centr zůstal chvíli na ledě a pak si musel ledovat krk. Ten si nepěkně pohmoždil po hrozivém pádu v semifinále extraligového play off a Sedlák netají, že ho pořád bolí.

„My jsme tvořili, oni bořili a bránili,“ říkal Rulík „Tak nerozumím tomu, že je vyloučení na obě strany po třech. Kdyby ty fauly Norové nedělali, tak ok, ale já je viděl. Třeba na Sedláka jednoznačně.“

Sedláka trefil mladý obránce Stian Solberg, kterého do NHL draftoval Anaheim. „Věděl jsem, že už na puk nedosáhnu. Najednou tam přijel borec a trefil mě přímo do hlavy. To je podle mě špatně,“ krčil rameny Sedlák. „Krk mě trošku bolí, ale to pro mě není nic nového.“

Rulík v neděli před půlnoci plánoval poslat několik podnětů na direktoriát turnaje.

„Je tu celkem dobrý systém, že můžeme na server poslat zákroky a oni před dalším zápasem přijdou a řeknou nám svůj pohled. Můžeme je požádat, aby přišli na konzultaci, kde to probereme. Určitě s tím budeme pracovat,“ vysvětloval Rulík.

Matěj Stránský a Petr Kodýtek ve strkanici v utkání proti Norsku

Byl přesvědčený, že minimálně tři jasné fauly dvojice sudích složená z Kanaďana Mikea Langina a Fina Kristiana Vikmana přehlédla.

„Byl to klíč k tomu, abychom jim odskočili víc než na 2:1,“ věřil Rulík, že díky přesilovým hrám by se český tým nemusel strachovat o tři body až do konce závěru.

„Rozhodčí nastavili volnější metr a zdálo se mi, že hodně zákroků procházelo. Norové řezali hlavně kluky z prvních lajn. Ti to skvěle ustáli, klobouk dolů,“ vykládal útočník Jakub Flek.

Ve vysílání České televize zaznělo z úst komentátora utkání Ondřeje Zamazala, že rozhodčí mají na mistrovství světa pokyn pískat opravdu jasné fauly, ostatní zákroky nechat být. Jinými slovy že by měl platit lehce volnější metr.

Odkazoval se na hovor s předsedou sudích českého hokeje Vladimírem Šindlerem, který působí na mistrovství světa v roli mentora sudích. Oficiálně se jeho role nazývá anglicky „officiating coaches“. Volně přeloženo kouč sudích.

Rulík není prvním trenérem, který mluví o tom, že si se sudími potřebuje vyjasnit určité situace. V letech 2022 i 2023 o tom hovořil pravidelně i finský kouč Kari Jalonen, když vedl českou reprezentaci. I on se obracel na vedení turnaje pro vysvětlení.

„Nerozumím tomu, proč nepoužívají nástroje, které mají,“ štvalo v roce 2022 Jalonena. „Když je hráč zraněný, rozhodčí mají šanci se podívat na videu a pak udělat rozhodnutí, ale oni nešli. Tomu nerozumím. Jasná chyba vůči nám. A nebylo to tady poprvé.“

Nebo o rok později: „Přitom na mítinku rozhodčí sami říkali, že to budou dělat. Je to šílené. Odehráli jsme sedm zápasů a v každém se něco objevilo.“