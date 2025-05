V Rusku vysílají hokejové MS a legendární Fetisov zuří: Zrada, vykopli nás jako psy

„Byl jsem v šoku, když jsme sledovali zápas finálové série Gagarinova poháru mezi Jaroslavlí a Čeljabinskem a někdo pak přepnul na vysílání zápasu mistrovství světa. Kromě vysílání se navíc zápasy probírají i ve studiu,“ vadilo Fetisovovi.

„Myslím, že v dnešní situaci je to zrada. Protože kluci ze speciální vojenské operace bojují za naši budoucnost a my se díváme na týmy těchto zemí,“ láteřil dvojnásobný olympijský vítěz a sedminásobný mistr světa.

Ten v letech 2002 až 2008 zastával funkci ruského ministra sportu a současný postoj vůči své zemi opakovaně kritizuje: „Už třetí rok o tom mluvím – proč to děláme a pro koho? Vykopli nás odtamtud jako psy a my tyto zápasy stále vysíláme. To není pro mě.“

Fetisov pro ostrá slova nechodí daleko, například v minulém měsíci se vyjádřil na adresu Dominika Haška, jenž kritizoval postoj zámořské NHL vůči ruským hráčům.

„Ať táhne. Netahejte do velkých činů tohohle idiota. To ani nechci komentovat, je to zbytečné,“ reagoval někdejší kapitán sovětské sborné na českého gólmana.

Nyní jeho pozornost přešla na mistrovství světa. Na něm se Rusové naposledy představili v roce 2021, o rok později už chyběli z důvodu únorového rozpoutání války na Ukrajině.

K úrovni světových šampionátů bez jejich účasti se tamní zástupci vyjádřili také po loňském turnaji v Praze a Ostravě.

„Vítězství české reprezentace na mistrovství světa nemůže být bez účasti ruské reprezentace plnohodnotné. Již jsme řekli, že vyloučit národní tým z politických důvodů, které nemají se sportem nic společného, je vrcholem cynismu,“ zdůraznil tehdy například trenér Sergej Nazarov.

Ruská neúčast nyní pro změnu rozčílila Fetisova. I kvůli televiznímu vysílání.