12:00

Od našeho zpravodaje v Dánsku - Po náročné sezoně si sbalili výstroj a vyrazili do Evropy. Už jen to jim může pomoct, nahnali si pár plusových bodů. Co dál? Zaujmout, předvádět dobré výkony. Američtí hokejisté na mistrovství světa nehrají pouze o zlato. Svádějí i jiný boj. Ten olympijský.