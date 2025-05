Aktualizujeme 15:11

Od našich zpravodajů v Dánsku - Poprvé oblékl onu výstroj, o které se v republice během posledních několika hodin mluvilo nejvíc. Nazul brusle, připravil hokejky, nastoupil s týmem do autobusu a vyrazil. Hokejový útočník Martin Nečas se zase prohání na ledě v národních barvách, na mistrovství světa. A zdá se, že by mohl vytvořit úderné duo s Filipem Zadinou. Alespoň to naznačil dobrovolný sobotní trénink v Herningu.