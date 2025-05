Rozhodla výstupní zdravotní prohlídka, kterou jedenatřicetiletý centr Vegas absolvoval po vyřazení skončení play off.

Už dřívější informace hovořily o tom, že v play off, kde Golden Knights ve druhém kole nestačili na Edmonton, nebyl stoprocentně fit.

To nyní potvrdil i Šlégr. „Není možné, aby ho klub uvolnil pro mistrovství světa. Je třeba, aby podstoupil další vyšetření,“ uvedl v oficiálním prohlášení národního mužstva.

Ohledně Hertlova příletu do Herningu se snažil zůstat optimistický, byť okolnosti už pár dní nasvědčovaly o nepříznivém výsledku.

Ani Golden Knights se na zkušeného útočníka nemohli v klíčové fázi sezony pořádně spolehnout. Bolavé rameno hráče v zápasech viditelně limitovalo. Proto se ani nedalo čekat, že by prohlídkou prošel.

Jedna akvizice ze zámoří ale přece jen ještě zůstává ve hře.

Národní tým avizoval, že se dál soustředí na Toronto s Davidem Kämpfem, dalším hokejistou do středu některého z útoků.

„Monitorujeme situaci. Pokud by to situace umožnila a David měl chuť přijet, měli bychom o něj velký zájem,“ popisoval po pátečním tréninku asistent trenéra Jiří Kalous.

Maple Leafs jsou jedinou porážku od vyřazení. V sérii s Floridou ztrácí 2:3 na zápasy, šesté pokračování je na programu v sobotních brzkých ranních hodinách.

David Kämpf z Toronta oslavuje trefu proti Carolině.

„Čekáme, je to otevřené. Bavíme se o tom, jak dlouho budeme trpěliví. Uvidíme, jaký bude vývoj, chtěli bychom čekat asi do čtvrtfinále, jestli to bude možné, pak už to je otazník,“ líčil Kalous.

S případným rozhlížením se po posilách v Evropě nechce ani generální manažer Šlégr, ani nikdo z Rulíkova štábu předbíhat.

Jedno místo po zranění útočníka Jáchyma Kondelíka ale zůstává stále volné. Kdo ho namísto preferovaného Hertla obsadí?