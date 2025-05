jhr Jakub Hromada Autor:

14:10

Ten krouživý pohyb mají fanoušci dost možná stále před očima. V německé přesilovce, při které si najel až do středního pásma, udělal pár přešlapů, do útočného vtrhl ve velké rychlosti a u modré čáry dostal puk a mohl kouzlit. Buď střílel, nebo hledal příčnou přihrávku. Tehdy bral šikula Tim Stützle jen jednu asistenci, i tak to ale na české hokejisty stačilo.