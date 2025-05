Hokejisté Švýcarska se radují z postupu do finále mistrovství světa. | foto: AP

Program Švýcarska na MS v hokeji 2025

Švýcaři budou na světovém šampionátu prvním soupeřem výběru trenéra Radima Rulíka v základní skupině B, která se hraje v dánském Herningu.

PROGRAM A VÝSLEDKY ŠVÝCARSKA ZÁPASY VÝSLEDKY / ČAS Švýcarsko vs. ČESKO pátek 9. května, 16.20 Dánsko vs. Švýcarsko sobota 10. května, 20.20 USA vs. Švýcarsko pondělí 12. května, 16.20 Švýcarsko vs. Německo čtvrtek 15. května, 16.20 Švýcarsko vs. Norsko pátek 16. května, 20.20 Maďarsko vs. Švýcarsko neděle 18. května, 20.20 Švýcarsko vs. Kazachstán úterý 20. května, 12.20

Historie účastí na MS v hokeji

Švýcaři se na mistrovství světa poprvé představili v roce 1930, kdy získali bronz. Třetí místo obsadili ještě pětkrát, dosud největším úspěchem jsou stříbra z let 1935, 2013, 2018, 2024.

Loni v Praze sahali po historickém zlatu. V základní skupině A skončili druzí, porazili v ní i domácí výběr, vítězství 2:1 trefil v samostatných nájezdech Philipp Kurashev.

Ve čtvrtfinále vyřadili Němce, v semifinále favorizovanou Kanadu, v boji o celkový triumf tentokrát na Čechy nestačili. Prohráli 0:2, rozhodující branku si připsal v padesáté minutě David Pastrňák.

V prosinci to bude deset let, co Švýcary převzal Patrick Fischer. Pod jeho vedením se reprezentace zařadila k širší světové špičce, devětačtyřicetiletý kouč na mezinárodních akcích spoléhá především na hráče z domácí soutěže, která patří k nejlepším v Evropě.

Vzájemná bilance s Čechy na MS v hokeji

Oba týmy se na světovém šampionátu potkaly devatenáctkrát . Dvanáct výher si připsali Češi, soupeř uspěl sedmkrát.

. První vzájemný duel na MS se konal 9. dubna 1998. Národní tým tehdy zvítězil 3:1, o týden později zvládl proti stejnému protivníkovi také souboj o bronzové medaile (4:0).

se konal Národní tým tehdy zvítězil 3:1, o týden později zvládl proti stejnému protivníkovi také souboj o bronzové medaile (4:0). O šňůru sedmi úspěchů v řadě přišel český tým až na památném šampionátu v roce 2010 . V osmifinálové skupině podlehl Švýcarům 2:3, ale turnaj zakončil nečekaným zlatem.

přišel český tým až na památném šampionátu . V osmifinálové skupině podlehl Švýcarům 2:3, Nejvyšší výhru 5:0 zapsali Češi na turnajích v letech 2002 a 2008.

5:0 zapsali Češi na turnajích v letech Nejvyšší porážku 2:5 naopak na šampionátech v letech 2013 a 2021.

Poslední příprava na šampionát ve Stockholmu a Herningu se Švýcarům povedla. Na Českých hokejových hrách v Brně deklasovali Finsko 8:2, těsně podlehli Švédsku 1:2 a na závěr přehráli českou reprezentaci 5:3.

POSLEDNÍCH 5 VZÁJEMNÝCH ZÁPASŮ NA MS TURNAJ VÝSLEDEK MS 2024 (finále) ČESKO – Švýcarsko 2:0 MS 2024 (základní skupina) ČESKO – Švýcarsko 1:2N MS 2023 (základní skupina) ČESKO – Švýcarsko 2:4 MS 2021 (základní skupina) ČESKO – Švýcarsko 2:5 MS 2019 (základní skupina) ČESKO – Švýcarsko 5:4

Švýcarská nominace na MS v hokeji 2025

Ve výběru trenéra Patricka Fischera nechybí jednačtyřicetiletý útočník Andres Ambühl, který uzavře kariéru jubilejní 20. účastí na šampionátech, čímž opět posune vlastní rekord.

Obhájci stříbra z Prahy a Ostravy budou spoléhat i na čtyři posily z NHL, kterými jsou obránci Jonas Siegenthaler a Janis Moser a útočníci Timo Meier s Nicem Hischierem.