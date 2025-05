Ve finále hokejového mistrovství světa hráčů do 18 let v USA se utkají týmy Kanady a Švédska. Obhájci zlata Kanaďané, kteří ve čtvrtfinále vyřadili české mladíky, přehráli s přehledem Slováky 4:0....

V zámoří to Martin Nečas nemá jednoduché. Obzvlášť v letošní sezoně. I pod neustávajícím tlakem a náznaky kritiky ale hokejový útočník po ledě létal a dělal točky. Blýskl se svým dozajista nejlepším...

Hokejisté St. Louis v jediném pátečním duelu play off NHL porazili vítěze základní části z Winnipegu 5:2 a srovnáním série na 3:3 na zápasy si vynutili rozhodující sedmé klání. Dvěma asistencemi se...

Ukrajinští hokejisté jsou kousek od senzace. Pokud je nezastaví Rusko

Je to jedenadvacet let, co si ukrajinští hokejisté zahráli na mistrovství světa v Česku. Vzpomínáte? Ve skupině se Slovenskem, USA a Finskem neměli moc šancí, tři roky nato pak sestoupili a mezi...