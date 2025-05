ONLINE: Pokračování hokejové pohádky? Dánové hrají v semifinále se Švýcary

Bludná představa, nebo reálný cíl? Dánové touží po medaili a věří: Máme šanci!

Od našeho zpravodaje ve Švédsku Před turnajem by se jim kdekdo za takové tvrzení vysmál, před čtvrtfinále by se chytal za hlavu, co to vykládají. Teď jsou ale dánští hokejisté skutečně jediný krok od medaile z mistrovství světa. „A...