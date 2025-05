„Hráli jsme opravdu velmi špatně,“ zhodnotil například server sportbladet.se. Ten také zmínil, že i přes obrat v závěru utkání šlo pouze o povinnou výhru.

Trenér Sam Hallam se na dramatickém průběhu snažil najít pozitiva, počítal s tím, že utkání lehké nebude: „Kdybych dostal scénář zápasu, který jsme měli hrát na začátku turnaje, vypadal by přesně takto.“

Rakušané totiž potvrdili, že favorizované týmy umí potrápit. O den dříve padli s Finy o jediný gól, v závěrečné třetině jim navíc jednu z tref zrušila trenérská výzva.

Neuznaný zásah Marca Kaspera kvůli postavení Dominica Zwergera na hranici brankoviště vyvolal kritiku rozhodčích, sporné momenty navíc Rakušané viděli i v duelu s druhým severským soupeřem.

„Žádný verdikt nepadl v náš prospěch,“ líčil obránce Bernd Wolf pro televizi SVT po hořké prohře se Švédy.

Právě Wolf totiž v závěru druhého dějství schytal krosček od Mikaela Backlunda, jenž posléze atakoval také Clemense Unterwegera. Trest ale forvard Seveřanů i přes protesty soupeře neobdržel.

Švédský útočník Alexander Wennberg bojuje u mantinelu o puk s rakouským obráncem Davidem Maierem.

„Nevím, vždy mluvíme o bezpečnosti hráčů... Ale teď už to stejně nemůžeme změnit,“ hlesl Wolf. „Je těžké popsat, co se stalo. Ve dvou zápasech to bylo těsné, ale nemáme nic a musíme jít dál.“

Jeho tým přitom v souboji s domácími Tre Kronor dvakrát vedl, když se prosadil Benjamin Baumgartner a druhou trefu přidal Kasper.

Jenže hvězdná švédská ofenziva předvedla v závěru skvělou pasáž, kdy během 58 vteřin třemi brankami k radosti Avicii Areny otočila. Rozhodující gól obstaral Mika Zibanejad.

„Bylo to kouzelné. Nepanikařili jsme, jen jsme si na lavičce řekli, že pokračujeme,“ hlásil spokojený útočník New York Rangers.

On a jeho reprezentační kolegové tak odvrátili hrozící blamáž, s Rakušany totiž ztratili body naposledy před 78 lety. A do pondělního derby s Finy tak nakonec můžou jít s bilancí dvou vítězství. „Opravdu užitečné, že jsme to zvládli,“ shrnul kouč Hallam.

To Rakušany po dvou zápasech, ve kterých mohli spíše překvapit, nyní čekají střetnutí, v nichž zabojují o postup do čtvrtfinále. Kromě silné Kanady totiž narazí na Slovensko, Slovinsko, Lotyšsko a Francii.

A vzhledem k dosavadním výkonům by zmíněné duely mohli úspěšně zvládnout.