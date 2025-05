jhr Jakub Hromada Autor:

Už tak soupiska překypovala mimořádně nadanými hokejisty z NHL, přesto se Švédové rozhodli ji ještě vyztužit. Na duel s Kanadou zapadl na místo prvního centra William Karlsson z Vegas, do obrany přijel Rasmus Sandin z Washingtonu. A to stále není všechno. Přijede hvězdný forvard William Nylander, který by měl stihnout čtvrtfinále s Českem.