Cesta za obhajobou zlata začíná. V místě, kde by měl mít jeden z Čechů sochu

12:00

Tak tady to začíná. Pouť za obhajobou zlaté medaile z hokejového mistrovství. V Řezně, německy Regensburgu, chcete-li. Pokud rádi lyžujete a třeba jezdíte v zimě do Alp západní cestou, pravděpodobně toto malebné město míjíte. Teď ale na chvíli z dálnice sjeďme, míříme do Donau Areny.