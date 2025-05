Právě on se může cítit nejvíce dotčeně. Když se rozjížděl k pátému nájezdu, věděl, že musí proměnit.

Vedl si dobře, Davida Kickerta oklamal zvratnou kličkou, jenže než stihl kotouč zasunout za jeho beton, spadl na zem. Rakouský brankář mu totiž při zakončení strčil hokejku mezi nohy a Krištof logicky ztratil rovnováhu. V závěru akce tak nemohl být stoprocentní.

Rozhodčí okamžitě rozpažili, pak se všichni čtyři dlouze radili. Své původní stanovisko ale nepřehodnotili a Slováci jen nechápavě kroutili hlavami.

„Při nájezdu mě brankář podrazil. Na víc se ale musíte zeptat těch, kteří jsou ohledně toho kompetentní. Nikdy jsem nic takového nezažil. Na takové úrovni by však měli rozhodčí vědět, co mají v takové situaci dělat,“ odpovídal Krištof pro slovenská média.

Podívejte se na inkriminovaný nájezd v podání Michala Krištofa:

„Snažil jsem se dostat na stranu, na kterou mi naznačil. Potom se moje ruka asi jako protiváha dostala do jeho směru a spadl. Nebyl v tom z mé strany žádný úmysl,“ bránil se Kickert.

Slováci se dožadovali opakování nájezdu, jak stojí v pravidlech. Zároveň ale sudí nemohli využít pomoci u videa.

„Podle rozhodčích náš hráč nejprve zakončil a až potom byl faulovaný. My jsme viděli, že to bylo naopak, oni ale byli přesvědčení o své pravdě,“ komentoval klíčový okamžik trenér Vladimír Országh.

Rakouský brankář David Kickert zasahuje proti nájezdu Sebastiana Cederleho.

„Já jsem se jich ptal, co by se stalo, kdyby byl hráč faulovaný ještě před zakončením, protože tak se to podle mě stalo. A nájezd by se v takovém případě měl opakovat, jenže rozhodčí už byli rozhodnutí,“ dodal.

Slovensko si výrazně zkomplikovalo snažení o čtvrtfinále. Ačkoliv by se mohl zdát například duel s Lotyšskem v přímém měření značně důležitější, Rakušané na turnaji zatím ukazují, že neplánují bojovat jen o záchranu.

Švédy i Finy sice trápili bez zisku bodu, proti třetímu soupeři už ale uspěli. Klidně to můžou být právě oni, kdo se popere o místo v nejlepší čtyřce stockholmské skupiny A.

Proto může Slováky hrubé zaváhání mrzet o to víc. A ačkoliv sudí zjevně pochybili a připravili je o snahu získat druhý bod, utkání ztratili především vlastní vinou.

„Pokud někdo tvrdí, že jsme zápas prohráli v první třetině, má pravdu. Pokud se někdo domnívá, že nám rozhodčí prohráli zápas absurdním a nepochopitelným rozhodnutím v nájezdech, má také pravdu. Ale hokejový zápas mají rozhodovat hráči, ne rozhodčí,“ říkal expert Boris Valábik pro web sportnet.sme.sk.

Rakušané si zaslouženě připravili dvougólový náskok už v první třetině. Slovensko pak dlouho hledalo jakoukoliv odpověď. „Zaspali jsme a doplatili jsme na to,“ hlásil útočník Samuel Honzek.

V druhé polovině zápasu pak nakonec přeci jen měli Slováci značně navrch, což dokreslovala třeba mohutná střelecká převaha, ale góly zvládli přidat jenom dva. Prosadil se Honzek a Matúš Sukel.

Také proto Országh věděl, že v nájezdech si utkání neprohráli. „Prospali jsme první třetinu. Rakušané byli agresivní, vyhrávali souboje. Oceňuju hráče, že to zvrátili a dál bojovali, každý bod se počítá, ale zklamání tam je,“ prohlásil Országh.

Slováci prozatím zůstávají ve skupině na čtvrtém místě, z prvních tří zápasů mají čtyři body. Ve středu je čeká Francie, poté Kanada, Lotyšsko a Finsko.

Osud tak stále mají ve svých rukou, musí ale řešit první závažnější komplikaci.