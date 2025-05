Není to tak, že by neměli po kom sáhnout. Právě naopak, vždyť jen z prvního kola play off NHL vypadly hned čtyři potenciální posily, které by se okamžitě zařadily k největším oporám.

Od Juraje Slafkovského, Šimona Nemce, Tomáše Tatara i Erika Černáka ale vedení národního mužstva slyšelo: Nezlobte se, letos na mistrovství nedorazím!

„Nepřipojí se k nám vesměs kvůli nesouhlasu nebo silným doporučením klubů. Případně kvůli tomu, že jsou unavení a hráli se zraněními,“ vysvětloval generální manažer Miroslav Šatan, jenž už předtím slyšel NE od Martinů Pospíšila a Feherváryho.

„Bavili jsme se mezi sebou a říkali si, že to vypadá, jako by nikdo z nás nechtěl na mistrovství hrát. Není to tak, bohužel se všechno špatně sešlo,“ popisoval Nemec pro Šport.sk.

Jeho i Černákův zdravotní stav si údajně žádá odpočinek a další léčbu. Za Tatarovou neúčastí stojí blíže nespecifikované osobní důvody, nad Slafkovského omluvenkou se naopak podivují i za oceánem.

„Není to pro mě jednoduché, ale potřebuji si oddechnout. Nechci si s sebou táhnout drobné zranění, raději se pořádně připravím na příští sezonu,“ napsal útočník Montrealu na svůj blog na oficiálním webu NHL.

Podle zámořských novinářů jej ale v závěru sezony, která pro kanadský celek skončila porážkou 1:4 na zápasy s Washingtonem v prvním kole play off, nic netrápilo.

„Je to trochu záhada, přitom další konfrontace s výbornými soupeři by mu jen prospěla. Ležet rozhodnutí čistě na něm, rád by jel, ale v klubu to nejspíš vidí jinak,“ uvedla Karine Hainsová z webu The Hockey News.

Hned se objevují spekulace, že za tím může být ještě něco úplně jiného. Není to tak dávno, co se Slafkovský veřejně opřel do vedení slovenského hokeje.

Tamnímu svazu na podzim vyčítal, že se nechal uspokojit bronzem z olympijského turnaje v roce 2022, nepřibírá do vlastních řad renomované odborníky a funguje jen na základě známostí.

„Vidím to a všichni se o tom bojí mluvit. Můžu vám říct o Slovensku tolik sr**ek, které bych rád změnil,“ rozohnil se pro renomovaný zámořský web The Athletic.

Svaz jeho emotivní slova označil za neuvážené vyjádření mladého hráče: „Věříme, že v budoucnu bude Juraj mediálně komunikovat se zodpovědností lídra reprezentace.“

Prezident slovenského hokejového svazu Miroslav Šatan.

Mediální přestřelka mohla vzájemné vztahy pošramotit. Nezapomínejme, že svazu z pozice prezidenta šéfuje Šatan, který má zásadní slovo také u národního mužstva.

Slafkovský si toho byl vědom, ale za svým názorem si stál. „Jak se ke mně postaví, bude jejich volba. Pořád chci reprezentovat, hrát na olympiádě. Ale rozhodnutí už není na mně,“ líčil v říjnu.

Teď už hovořil trochu jinak. „S Mirem jsem mluvil, měli jsme dobrý rozhovor. Všemu porozuměl, mezi námi je všechno v pořádku,“ snažila se mírnit napětí jednička draftu NHL z roku 2022.

„Reprezentace není pro nikoho povinnost, ale čest. Bylo to tak kdysi, dodnes se nic nezměnilo. To, že kluci z NHL nepřijedou, bereme jako fakt,“ reagoval bývalý slovenský kapitán smířeně.

On a kouč Vladimír Országh, jenž nahradil na střídačce zdravotně indisponovaného Craiga Ramsayho, se nedočkali ani očekávaného posílení z finále extraligy.

Účast na mistrovství shodně odřekli Peter Čerešňák a Miloš Kelemen z Pardubic, nedorazí ani Marek Ďaloga, Kristián Pospíšil a Lukáš Cingel z Komety.

Slováci tak vyrazí do Stockholmu s nepříliš zvučným kádrem, hodně prostoru dostanou mladíci z farmy v čele s Adamem Sýkorou, Daliborem Dvorským a Samuelem Honzekem.

Slovenský útočník Dalibor Dvorský během utkání se Švédskem.

„Je to pro ně velká příležitost,“ hlásil Šatan, jenž ještě s napětím čeká, jak daleko v play off AHL doputují Samuel Kňažko, Pavol Regenda, Oliver Okuliar a Filip Mešár.

Každá posila navíc přijde vhod. Vyhlídky směrem k šampionátu nejsou zrovna růžové, slovenská média a fanoušci se obávají výsledkového průšvihu.

Cíl zůstává i tak stejný: postup ze skupiny. Hned na úvod přijde zkouška z těch vůbec nejtěžších. Nadupaní a pořádně nažhavení domácí Švédové posilnění o osmnáct jmen z NHL.