Dlouhé roky neatraktivních umístění by na Světovém šampionátu ve Stockholmu a Herningu chtěli ukončit hokejisté Slovenska. Budou však v pozici týmu, se kterým se do závěrečných bojů příliš nepočítá....

NHL podle médií plánuje příští rok před olympijskými hrami místo Utkání hvězd zorganizovat mezinárodní turnaj. Uvedly to agentura AP či stanice ESPN, vedení soutěže změnu plánů zatím nekomentovalo.

Smutná dohra hrozivé chvilky. Mladý Švéd vynechá MS, brusle mu přeřízla zápěstí

Pořádně se lekl. A nikdo se nemohl divit. V sobotním utkání Českých her bojoval u mantinelu s Filipem Hronkem, jehož brusle vylétla do vzduchu. Čepel naneštěstí řízla Williama Eklunda do zápěstí....