V zámoří se o tom spekuluje už delší dobu. A když veřejnost sleduje, jak dvě velké osobnosti zápolí v reprezentačním dresu, debaty o jejich potenciálním spojení v NHL opět ožívají.

Crosby a MacKinnon v jednom týmu? Pro hokejové fajnšmekry skutečná lahůdka, která nemusí mít k realitě tak daleko, jak se na první pohled zdá.

Elliotte Friedman, jeden z nejuznávanějších zámořských novinářů, krátce před startem mistrovství odmítl, že by se jednalo o pouhé spekulace.

Očekává, že zákulisní jednání se dříve či později rozběhnou. Tedy pokud se už tak nestalo.

„Myslím to vážně, nevtipkuji! Nathan se ho pokusí rekrutovat, na to se můžete spolehnout,“ stál si za svým v epizodě populárního podcastu 32 Thoughts.

Kanaďan Nathan MacKinnon manévruje s pukem v zápase proti Francii

Colorado patří ke špičce NHL. Z letošního play off se poroučelo už v prvním kole, nezvládlo sedmý duel s Dallasem. Řada odborníků sérii nazývala předčasným finále.

Naopak Pittsburgh, čtvrtý nejhorší tým Východní konference v této sezoně, má před sebou chmurné časy. Pokračující přestavba, začlenění mladých hráčů, minimální šance na postup do vyřazovacích bojů.

Crosby je známým srdcařem. Věrným kapitánem, který v bohaté kariéře nastupoval jen v barvách Penguins. Není to tak dávno, co prohlásil: Nehodlám na tom nic měnit!

Časem ale může názor změnit.

V srpnu oslaví osmatřicetiny, blíží se k hokejovému finiši. Co když ho postupně začne užírat, že se plácá na dně tabulky a nemá ani šanci ovlivnit nejdůležitější i nejzábavnější fázi sezony?

Pořád si vede famózně, už podvacáté v řadě se blýskl bilancí minimálně bodu na zápas. I nezaujatí fanoušci by rádi viděli, jak se hokejová ikona uchází o svůj čtvrtý Stanley Cup.

Když se v zámoří rozproudí debaty o jeho přesunu, Avalanche se skloňují nejčastěji. Proč? No přece kvůli vztahu s MacKinnonem, který může rozhodnutí váženého parťáka zásadně ovlivnit.

„Přišlo by mi přinejmenším zvláštní, kdyby Sidovi neříkal: To chceš přijít o další play off? Pojď si zahrát se mnou a společně budeme mít velkou šanci na úspěch,“ popisoval Friedman.

Přední zámořský novinář očekává, že se jeden z nejlepších hokejistů současnosti bude snažit dobrého kamaráda přemlouvat.

V NHL platí za vyhlášeného profesionála. Pedanta, který se zaměřuje na nejmenší detaily a na spoluhráče dokáže být velice náročný. Nic nenávidí tolik jako porážky, podobně jako Crosby.

„Garantuji vám, že to má v hlavě a bude to pořád zkoušet. Na mistrovství světa i během přípravy. A když zrovna nebude mluvit, bude na Sida upřeně zírat a vypalovat mu díru do hlavy,“ líčil s nadsázkou Friedman.

Oba útočníci pochází z Nového Skotska, na nové klubové sezony se během léta už delší dobu připravují společně. Navzájem se posouvají, respektují se. Nevynechají příležitost toho druhého vyzdvihnout.

Kanadský útočník Sidney Crosby se raduje z gólu ve finále MS s Kanadou.

Starší z hokejových hvězd přispěla k deset let staré jízdě za zlatem v Praze jedenácti body (4+7), už tehdy mimořádně nadaný mladíček jich nastřádal devět (4+5).

Reprezentační spolupráci oprášili až letos na únorovém turnaji Four Nations, kde ve finále přispěli k porážce amerických rivalů. Na stejný výsledek cílí i na šampionátu.

A zatím si počínají suverénně. Zápasy s papírově slabšími protivníky zvládají s přehledem, těžší zkoušky teprve přijdou.

Lídr Colorada táhne první formaci, jeho parťák druhou. Na starost dostal Macklina Celebriniho, osmnáctileté jedničce loňského draftu předává cenné zkušenosti.

„Jen si představte, jak moc ho taková příležitost může posunout. Pro celý tým znamená strašně moc, že mají Crosbyho mezi sebou,“ rozplýval se pro The Athletic kouč Jon Cooper, jenž příští rok povede Kanadu na olympijském turnaji.

Podobná slova volil také MacKinnon. Sezonu nechtěl končit hořkým vyřazením z play off. A jakmile se doslechl, že ostřílený centr míří do Stockholmu, měl jasno.

„Když si můžete zahrát s tak výjimečným hokejistou a skvělým chlapem, pokaždé je to velký zážitek. Moc lepších kapitánů nenajdete. Neříká toho moc, ale všichni jdou automaticky za ním.“

Kdo ví, třeba se mu v dohledné době poštěstí potkávat svůj vzor v kabině každý den.