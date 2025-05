Víceméně ze dvou důvodů.

Hokej miluje. A když se na klubové scéně nedokázal potřetí v řadě prodrat s Pittsburghem do play off NHL, hledá jiné možnosti, jak si zlepšit náladu.

Povedlo se mu to na únorovém turnaji Four Nations, kde dovedl Kanadu ke zlatu, teď se o to pokusí i na mistrovství světa.

A druhý důvod?

Trochu paradoxně dalším fyzickým vypětím pomůže svému tělu. „Třeba se jednou unavím, ale když si pár dní nejdu zabruslit, poznám to na sobě. Po delších pauzách už se necítím tak dobře, jako když jsem byl mladší,“ popisoval.

Přestávku si zkrátí návštěvou Stockholmu, kde by tuze rád navázal na poslední triumfy v reprezentaci. A že jich má! Kromě Four Nations slavil před devíti lety na Světovém poháru, předtím na MS v Praze, také na olympijských hrách ve Vancouveru a v Soči.

Od juniorů na sebe navlékl reprezentační dres v 54 zápasech a na vítězné straně stál ve 48 z nich! S ním v sestavě Kanada zkrátka téměř neprohrává.

„Není náhoda, že toho tolik vyhrál. Podle mě bude vnímán jako nejlepší hokejista, který kdy reprezentoval naši zemi. Mohl bych o něm napsat knihu. Je skvělé mít takového hráče na střídačce. Vidím, jak ve správný čas říká správné věci, jak dovede tým strhnout. A pak v pravý čas udeří na ledě,“ popisoval kouč Jon Cooper.

Kapitán hokejistů Sidney Crosby Pittsburghu hovoří s rozhodčím Chrisem Rooneym.

Fenomenální bilancí dává Kanadě obrovskou šanci na další zlato. Podobnou, jako když na turnaj, který zámořští fanoušci vnímají jako podřadný, cestoval naposledy.

Mistrovství světa 2015 v Praze, tehdy do až monumentálního výběru se Spezzou, O’Reillym, Seguinem nebo Burnsem přibyla další skvostná položka v Crosbym.

Vždy napěchovanou O 2 arenu bavili krásnými akcemi, ofenzivní hrou a především nepřeberným počtem gólů. Dvakrát sázeli desítku, výprask schytali i Rusové ve finále (6:1).

A Crosby? V devíti zápasech zapsal jedenáct bodů, což v týmové produktivitě stačilo na páté místo.

Kanadský útočník Sidney Crosby (vlevo) a Benjamin Dieude-Fauvel z Francie v souboji o kotouč

Tehdy Kanaďané uťali osmileté čekání na prvenství, teď by se rádi vrátili na trůn po roční odmlce, kterou způsobili Češi.

Kádr na to budou mít silný dostatečně, kromě Crosbyho do Švédska odcestují Travis Konecny, Macklin Celebrini, Ryan O’Reilly, Noah Dobson a další.

A další skvostné jméno nejspíš tamní svaz ještě oznámí.

Má jím být Nathan MacKinnon, velký Crosbyho kamarád a hlavně jeden z nejlepších hokejistů současnosti. Jeho účast potvrdil portálu The Athletic hráčův agent Pat Brisson.