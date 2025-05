Šlégr má pravdu. A proč máte víc funkcí? Šatana kritizují i Slováci z NHL a Gáborík

„Nebudu si brát servítky. Nikdo se mnou za celou sezonu nenavázal kontakt. Komunikace nebyla taková, jaká by být měla,“ řekl Martin Pospíšil, útočník Calgary Flames, pro Sport.sk. Z šampionátu se letos omluvil.

Adam Sýkora, který strávil celou sezonu v AHL, přidal: „Myslím, že komunikace může pomoct každému. Určitě by tím nic nepokazili.“

„Ne všichni jsou hvězdy. Kluci, kteří jsou na hraně sestav v zámoří, by rádi slyšeli Mira Šatana v telefonu. Vždyť je to hokejová legenda a prezident svazu,“ přidal Gáborík.

„Je opravdu důležité komunikovat celý rok,“ řekl také bývalý reprezentační útočník Juraj Mikúš. „Berme si příklad z úspěšnějších zemí, které nám jsou blízké. Česko má generálního manažera Šlégra a mají i skauty.“

Právě rozhovor se Šlégrem pro iDNES Premium v průběhu mistrovství světa celou debatu rozjel. Šlégr do detailu vyprávěl, jak ze své pozice generálního manažera komunikuje s českými hráči za mořem, proč jezdí na inspekční cesty a jak udržuje vztahy nejen s nimi, ale i s manažery klubů v NHL.

Generální manažer reprezentace Jiří Šlégr po příletu českých hokejistů z mistrovství světa.

V kontextu debaty Šlégr řekl, že se v zámoří potkal i s jedním slovenským hráčem: „Posteskl si, že za nimi do Ameriky nikdo nelétá. Tak jsem to Miru Šatanovi řekl. Prý nechtějí kluky v sezoně obtěžovat. Bral to podle sebe. Když byl volný, chtěl přirozeně reprezentovat, ale nemyslím, že to v dnešní době platí stoprocentně. Vyrostla jiná generace. Poradil jsem mu, že by to měl přehodnotit. Nakonec mi řekl: Jo, možná máš pravdu.“

Veřejně pak ale Šatan mluvil úplně jinak. Řekl, že se mu Šlégr omluvil za rozpoutání kritiky ve slovenských médií. A sám si dál stál za tím, že nemá smysl za moře létat a „foukat hráčům bebíčka“.

Jak se ale ukazuje, Slováci po zpackaném šampionátu dávají Šatanovi najevo, že správný způsob volí Šlégr, ne on.

„Vím, že hodně hráčů to nemá rádo, ale jsou i kluci, kteří zájem reprezentace vítají, rádi se potkají a komunikují. Je dobré utvořit si vztah,“ říká 25letý Pospíšil s tím, že to myslí spíš jako podnět ke zlepšení.

„Komunikace musí být obrovská! Nemáme milion hráčů, z kterých bychom si vybírali,“ myslí si i další bývalý reprezentační útočník Milan Bartovič.

S Mikúšem se shodli na tom, že právě nedostatečná komunikace může za omluvenky, které se Slovákům letos sešly, a tedy i za to, že nepostoupili ani do čtvrtfinále.

Mikúš navíc poukázal na další problém. Na fakt, že Šatan je kromě prezidenta svazu také generálním manažerem reprezentace.

„Prezident by se měl věnovat vnitřním záležitostem na svazu, generální manažer by měl mít na starosti národní tým,“ tvrdí Mikúš.

Do Šatana si mimochodem rýpl také kontroverzní ministr cestovního ruchu a sportu Rudolf Huliak. „Je třeba vidět i výsledky!“ hromoval Huliak, který ještě před šampionátem vyzýval slovenský svaz, aby nominoval co nejvíce reprezentantů hrajících v ruské KHL.