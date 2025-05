Šatan nechce létat za Slováky v NHL a „foukat jim bebíčka“. Šlégr se mu omluvil

„Jirka mi už volal a omluvil se za to, co způsobil. Samozřejmě nemohl vědět, že naše média to použijí jako výčitku a kritiku,“ prohlásil Šatan po konci Slováků na turnaji.

Nedostali se ani do čtvrtfinále, vyhráli jen dva zápasy a ve skupině A skončili šestí z osmi.

Na šampionátu Slováky posílili pouze dva hráči s aktuální zkušeností z NHL. Samuel Honzek nastoupil do pěti utkání za Calgary Flames, Dalibor Dvorský do dvou za St. Louis Blues. Ostatní se omluvili, připomenout lze například Šatanův slovní konflikt s nejlepším útočníkem Jurajem Slafkovským.

Šlégr během turnaje poskytl rozhovor pro iDNES Premium, kde do detailu vykládal, jak důležité je, že on s Radimem Rulíkem za moře létají a udržují přímý kontakt s potenciálními reprezentanty. Otevřeně popisoval, jak se vyjednává s generálními manažery klubů NHL.

„Budujete přátelské vztahy. Ideální je potkat se v reálu, ale i telefonický kontakt funguje,“ vyprávěl.

A dostal se k příhodě s jedním slovenským hráčem, s nímž za mořem prohodil pár slov.

„Posteskl si, že za nimi do Ameriky nikdo nelétá. Tak jsem to Miru Šatanovi řekl. Prý nechtějí kluky v sezoně obtěžovat. Bral to podle sebe. Když byl volný, chtěl přirozeně reprezentovat, ale nemyslím, že to v dnešní době platí stoprocentně. Vyrostla jiná generace. Poradil jsem mu, že by to měl přehodnotit. Nakonec mi řekl: Jo, možná máš pravdu.“

Po bídném výsledku na probíhajícím mistrovství světa se na Šlégrova slova slovenská média zeptala přímo Šatana.

Přístup zřejmě nepřehodnotil.

„Je to jiná situace. Jirka je manažerem první rok, má excelovskou tabulku, vycestoval za moře. Češi mají v NHL třicet hráčů, my pět. Kdybych za nimi v březnu vycestoval, jeden mi řekne, že možná pojede, když bude zdravý, druhý že možná pojede, když ho pustí klub. Další by řekl, že nepojede, protože je dobitý,“ řekl Šatan.

„Nic bychom nevěděli a stejně bychom museli čekat na konec sezony. Pamatuju si z minulosti jako hráč, že víte, jestli chcete jet, nebo ne. Jestli přijde nějaký manažer pofoukat vám bolístky, nerozhoduje o vaší účasti. Naši hráči tento rok měli důvody, které jsme přijali. V minulosti manažeři cestovali, udělali si výlet a jen utratili kopu peněz. Jména říkat nebudu, lidi je za to už kritizovali. My v reprezentaci chceme každého z těch pěti hráčů za mořem,“ pokračoval.

Šlégr v onom rozhovoru naopak vyprávěl, že je důležité se s hráči potkat osobně, „aby viděli, že o ně máme zájem a že nám nejsou lhostejní“.

Hráče zvou třeba na večeře, čehož využili Daniel Vladař a Adam Klapka z Calgary. „Zašli s námi v New Yorku do Českého domu. Příjemně jsme poseděli a popovídali si. Myslím, že jsme si dali řízek.“

Klapka i Vladař na turnaj do Evropy přiletěli.