I před posledním hracím dnem zůstává čtvrtfinálová situace otevřená, Češi si ale vítězstvím nad Německem zajistili nejhůře třetí místo ve skupině B.

To znamená, že se mezi nejlepší osmičkou vyhnou vítězi té druhé, hrané ve Stockholmu. Tím by měli být Švédové, nebo Kanaďané, kteří se utkají v úterý večer.

Před posledním zápasem národního týmu tak zůstávají tři možnosti, na kterém místě může skončit. Vše se bude odvíjet od výsledku duelu s Američany.

Češi porazí Američany

Ať už vítězství za tři body, nebo případně v prodloužení/nájezdech za body dva znamená pro Čechy první místo ve skupině. V takovém případě by narazili ve čtvrtfinále na čtvrtý tým skupiny A, kterým může být Finsko, Lotyšsko, nebo Rakousko.

Pokud Rakušané ve vzájemné zápase porazí Lotyše v základní hrací době, český tým vyzve právě Rakušany.

Pokud uspějí Lotyši, bude záležet jak a také jak budou hrát Finové svůj poslední duel se Slováky. Finům ale stačí získat o bod víc než Lotyši, aby skončili třetí a Česku se tak vyhnuli. Pak by hráli Češi právě s Lotyšskem.

S Lotyšskem by národní tým hrál čtvrtfinále také v případě, pokud by Lotyši porazili Rakousko v prodloužení/na nájezdy bez ohledu na výsledek Finů.

Češi prohrají s Američany v prodloužení/na nájezdy

Zároveň počítáme s variantou, že Švýcaři zdolají Kazachstán v základní hrací době. Poté by Češi skončili druzí a čekal by je třetí tým druhé skupiny.

To nemůžou být Švédové, Rakušané a už známí nepostupující (Slovensko, Slovinsko, Francie). Pokud Kanaďané porazí Finsko, s českým výběrem hrát také nebudou.

Pak by se rozhodovalo mezi Finy a Lotyši. Pokud Lotyši získají v úterý o tři body více než Finové, v tabulce je přeskočí a národní tým narazí na Lotyšsko.

Jakákoliv jiná varianta znamená, že Češi narazí na Finy.

Češi prohrají s Američany v základní hrací době

I tady počítáme s variantou, že Švýcaři jakkoliv porazí Kazachstán. Pak by Češi skončili ve skupině třetí a šli na druhý tým skupiny A.

Pokud Kanaďané porazí Finy, rozhodovat se bude v úterý večer, kdy hraje Kanada se Švédy. Poražený z této dvojice se utká ve čtvrtfinále s Českem.

Pokud by Finové Kanadu porazili, zůstaly by ve hře tři možnosti.

Kanadský útočník Sidney Crosby (vlevo) slaví svůj gól proti Slovensku se spoluhráčem Macklinem Celebrinim.

Se Švédy by se poté národní tým utkal jedině v případě, pokud by prohráli poslední zápas s Kanadou.

Mezi Kanadou a Finskem by se rozhodovalo i podle konkrétního výsledku z jejich vzájemného střetnutí.

Pokud by Kanada prohrála s Finskem i Švédskem v základní hrací době, Finům by pak stačil bod proti Slovákům, aby se Čechům vyhnuli. Pak by svěřenci Radima Rulíka narazili na Kanadu.

Pokud by Kanada prohrála s Finskem v prodloužení nebo na nájezdy, museli by Finové porazit Slovensko v základní hrací době a zároveň by Kanada musela prohrát se Švédskem po 60 minutách, aby se Češi utkali s Kanadou.

Výjimečná situace

Pokud by ovšem skupinu A vyhráli Švédové a Dánové by ve skupině B skončili čtvrtí, nastal by poněkud netradiční scénář. Obě hostitelské země by na sebe totiž nenarazily, protože mají právo na čtvrtfinálové utkání ve své zemi.

Nastala by tedy výjimka a čtvrtfinálové dvojice by se utvořily v rámci jedné skupiny. Pokud by tedy Češi tu svoji vyhráli, narazili by na Dány. Pokud by se umístili na druhém, či třetím místě, čekal by je duel se třetím, nebo druhým týmem, s nímž už se na turnaji potkali – pravděpodobně tedy Spojené státy, nebo Švýcarsko.

Systém a pavouk turnaje:

Ze základních skupin postoupí do čtvrtfinále šampionátu osm týmů. Soupeře určí následující klíč: 1A vs. 4B, 2A vs. 3B, 1B vs. 4A, 2B vs. 3C.

šampionátu Soupeře určí následující klíč: Dvojice pro semifinále budou sestaveny na základě výsledků ve skupině. Nejlépe postavený tým vyzve nejníže umístěný tým.

Co rozhoduje při sestavení semifinálových dvojic? 1. umístění ve skupině

2. body v základní skupině

3. rozdíl branek v základní skupině

4. vstřelené góly v základní skupině

5. nasazení do turnaje

Tabulky základních skupin:

Skupina A Mužstvo Z V VP PP P S B 1. Švédsko 6 6 0 0 0 25:3 18 2. Kanada 5 5 0 0 0 28:2 15 3. Finsko 5 3 1 0 1 18:8 11 4. Lotyšsko 6 3 0 0 3 16:19 9 5. Rakousko 6 1 2 0 3 15:17 7 6. Slovensko 6 2 0 1 3 8:22 7 7. Slovinsko 7 1 0 1 5 9:29 4 8. Francie 7 0 0 1 6 8:27 1

Skupina B Mužstvo Z V VP PP P S B 1. Česko 6 5 1 0 0 33:9 17 2. Švýcarsko 6 5 0 1 0 30:8 16 3. USA 6 4 1 0 1 29:12 14 4. Dánsko 6 3 0 0 3 23:23 9 5. Německo 6 3 0 0 3 19:20 9 6. Kazachstán 6 1 0 0 5 8:28 3 7. Maďarsko 6 1 0 0 5 8:38 3 8. Norsko 6 0 0 1 5 12:24 1

Program play off MS v hokeji 2025

Zápasy play off odstartují ve čtvrtek 22. května. Dva čtvrtfinálové duely uvidí Avicii Arena ve Stockholmu, dva se odehrají v Jyske Bank Boxen v Herningu.

Semifinále a zápasy o medaile už kompletně zamíří do Stockholmu.

PROGRAM A VÝSLEDKY PLAY OFF ZÁPASY DĚJIŠTĚ VÝSLEDKY / ČAS čtvrtfinále 1 Stockholm čtvrtek 22. května, 16.20 čtvrtfinále 2 Herning čtvrtek 22. května, 16.20 čtvrtfinále 3 Stockholm čtvrtek 22. května, 20.20 čtvrtfinále 4 Herning čtvrtek 22. května, 20.20 semifinále 1 Stockholm sobota 24. května, 14.20 semifinále 2 Stockholm sobota 24. května, 18.20 utkání o bronz Stockholm neděle 25. května, 15.20 finále Stockholm neděle 25. května, 20.20

Předběžná podoba čtvrtfinálového pavouka:

Čtvrtfinále MS v hokeji 2025