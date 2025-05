Jak se vám zamlouval první test na Českých hrách, závěrečném turnaji před mistrovstvím světa?

O zápase rozhodla první třetina. Byli jsme lepší, měli lehčí nohy. Soupeř se rozjížděl pozvolna a my byli produktivní. Udělali jsme si náskok a ten byl klíčový. Přišly určité fáze, kdy nás Finové přehrávali a vytvářeli si tlak v našem pásmu, ale my už to ubojovali, protože jsme cítili vítězství na dosah. A my chtěli jednoznačně vyhrát. Pak už to od nás bylo taktické, ale je to cenná výhra proti kvalitnímu soupeři.

Přesilovky se vám zamlouvaly?

V této fázi to tak nemáme nastavené. Budeme to chtít cílit na mistrovství světa. Když jsme ale produktivní v přesilovce, je to jen plus a všechny hráče to nabudí. Všichni útočníci jsou v ní nyní zapojení, dostávají prostor, a když se něco podaří, tak jen dobře.

Jakub Lauko si o nominaci na šampionát řekl hodně hlasitě.

Dal dva góly, ale celkově jeho hra byla efektivní, byl znát na ledě, byl silný. Však i proto jsme ho sem brali. Byl jsem za ním v zámoří, mluvil s ním po zápase a jsme jen rádi, že se k nám připojil. Já ale nechci hodnotit jednoho hráče, hodnotím tým a formacím se utkání celkově povedlo.

Jak se tým do víkendu promění?

Z tohoto týmu skončí jeden obránce, nahradí jej Libor Hájek z Pardubic. A poté se připojí Roman Červenka, Lukáš Sedlák, Jáchym Kondelík a z Komety Jakub Flek. Od čtvrtka je s námi také Adam Klapka z Calgary, který zasáhne do víkendových utkání.

Čeští hokejisté se radují z gólu do sítě Finska na Českých hrách v Brně.

A finalisté extraligy?

Rozhovory, které jsem s nimi měl hned druhý den po skončení sedmého finále, přinesly to, že u každého budeme situaci řešit individuálně. Jsou každý v jiné zdravotní situaci, u někoho je veliká únava. Ale už to nejsou hráči, které je potřeba nějak zkoušet, uděláme jim tedy program tak, abychom je pomohli co nejlépe připravit na mistrovství světa, protože s nimi počítáme.

Musel jste například Romana Červenku po zklamání přemlouvat?

Se všemi finalisty to byl skvělý rozhovor. Jsou různě potlučení, od Romana jsem ale od první chvíle cítil, že má obrovskou chuť. Potřebujeme totiž v týmu i zkušenost a on je neskutečný profík. Jsem moc rád, že nemá žádné zdravotní komplikace, jako když jej vyřadilo zranění ze Švýcarských her. Trnul jsem, jestli mu něco není, protože během play off se takové informace nezveřejňují a já nechtěl vyzvídat. Počkal jsem si a jsem rád, že nejen on, ale všichni chtěli jet a připojí se.

Je to důkaz o tom, že hráči touží reprezentovat i po takovém zklamání?

Je to otázka pro ně, ale z mého pohledu jsou to kvalitní, charakterní hráči. A letos, kdy nějaké omluvenky máme, jsme o to více rádi, že nabídku přijali.

Nad Michalem Postavou jste neuvažovali?

V první chvíli jsme nad ním vůbec nepřemýšleli, rozhodli jsme se pro brankáře z NHL a s mezinárodní zkušeností. Michal to má ale jednoznačně před sebou. Pokud bude pokračovat v těchto výkonech, nároďák mu neuteče. O tom jsem přesvědčený. Emoční vypětí je v play off tak obrovské, že není vůbec lehké jet po něm na mistrovství. Viz kluci z Třince, když se zapojili do národního týmu po titulu. Máme tedy pozici jedna a dvě a pak máme pozici tři a dále jsme o tom neuvažovali.

Je tedy brankoviště uzavřené, i v kontextu vypadnutí Montrealu s Jakubem Dobešem z play off NHL?

S Dobešem jsme byli v kontaktu. Na základě toho, že nemá smlouvu v NHL, nechce riskovat, a tak jsme se rozhodli pro Dana Vladaře a Karla Vejmelku plus Josefa Kořenáře.