Obracel se přitom k poslednímu skupinovému duelu se Spojenými státy. Porážka, shodou okolností také 2:5, Čechy poslala přímo proti domácímu gigantovi na jeho půdu ve Stockholmu.

„S odstupem času nás ta Amerika určitě bude mrzet,“ připustil Červenka.

Aby ne, však by první místo znamenalo papírově jasně lehčího soupeře na začátek play off. Rakušany. „Asi jsme to měli zvládnout. Můžeme tak litovat. Věděli jsme, o co se hraje. Ale fakt se mi to blbě hodnotí.“

Stejnou větu využil krátce nato znovu. Ve chvíli, kdy se měl ohlédnout za mistrovstvím, které český tým načal šesti výhrami v řadě. A zakončil dvěma porážkami s týmy nabitými hráči z NHL.

„Do té doby to šlo poměrně pěkně. Dobrý vstup se Švýcary, ale pak ta Amerika,“ zoufal si čtrnáctibodový a hokejově snad nestárnoucí lídr kabiny. „Je to kdyby, na to se nehraje. Jen věřím, že by se hrálo o medaile. To se nestalo, ale teď jsme si věřili, že jsme připravení.“

Hned od začátku utkání šlo ale dobře vypozorovat, kdo má navrch. Jednoznačně. Vždyť proti Tre Kronor se národní tým marně prokousával jen do útočného pásma. Natož aby pak vypálil na gólmana Markströma.

Karel Vejmelka překonán - Švédové se radují.

Překonal ho až devětatřicetiletý útočník, ale to ve 24. minutě už pouze korigoval stav hlavně díky dvojité převaze v poli: „Prostě 3:0 v první třetině, to je pak těžký. Nezvládli jsme ji, udala ráz zápasu. Pak jako chceš, ale potřebuješ nějaký štěstí, aby ti něco pomohlo.“

Trenér Radim Rulík poukazoval na to, že dvě branky Raymonda, jenž v první třetině zvýrazňoval náskok Seveřanů, nemusely být. „Párkrát jsme jim to usnadnili,“ přisvědčil i Červenka. „Špatně jsme v nějaké chvíli vystřídali ve středním pásmu, oni jak můžou, tak toho využijí. Mají kvalitu.“

Jeho mužstvo se pak podle něj „jen“ potřebovalo dostat na dostřel jediné trefy. „A třeba by pak trochu znervóznili, mezírky tam měli.“

Ovšem nestalo se.

„Chybělo jen získat nějaké momentum,“ využil český křídelník v poslední době čím dál častěji využívané slovo pro převahu, lepší úsek ve hře. „Bylo tam vždy jen na maličkou chvíli, ale ne delší.“

Červenka tak po porážce ve finále extraligy zažil další zklamání při prodloužení sezony. Zdrcený ale nebyl. Ano, vyřazení ho i vzhledem k jeho ohromné soutěživosti dost mrzelo, ale dovedl najít také pozitivní stránku věci.

„Věřím, že je pořád na čem stavět,“ poznamenal k mladším hráčům, co si poprvé vyzkoušeli vrcholnou akci. „Každého hráče, co si osahá tak velké zápasy, to do budoucna posune a myslím, že tím všichni museli projít. Musíš být součástí výher, proher a to všechno ti dává zkušenosti do budoucna.“

On právě absolvoval svůj dvanáctý světový šampionát. S bilancí 6+8 byl druhý nejlepší v týmovém bodování, o jednu asistenci za Davidem Pastrňákem, s nímž válel ve formaci ještě vedle centra Lukáše Sedláka. Navrch překonal stovku startů na MS. A zřejmě mu chuť nechybí.

David Pastrňák gratuluje Romanu Červenkovi ke druhému gólu v utkání s Kazachstánem.

„Jestli mám dost sil na repre? Já doufám, že jo,“ doplnil s letmým úsměvem. „Teď se ale o těchto věcech blbě baví, když je tu čerstvé zklamání. Už asi nevím, co víc říct.“

Načež opustil mixzónu ve stockholmské Avicii Areně.