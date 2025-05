V elitní dvacítce historické tabulky produktivity šampionátů se nyní nachází třináct Rusů, pět Čechů, jeden Švéd a jeden Fin. Po pátečním vítězství nad Švýcarskem 5:4 po prodloužení se Červenka prosmýkl už na sedmnácté místo.

Nejenže parádní trefou rozhodl dramatickou partii, on se navíc bilancí 1+2 přehnal přes kanonýra Vladimira Krutova a svou sbírku vylepšil na 80 bodů (28+52).

„V rychlosti jsem viděl Červuse a puk jsem mu jenom posunul,“ líčil klíčovou akci David Pastrňák. „On tyhle šance většinou promění. V poslední době na mistrovství světa každý rok dává góly, naskakují mu asistence. Je velmi chytrý hráč, střelu má dobrou.“

Pochvala od jednoho z nejlepších útočníků na planetě Červenkovi lichotí a zároveň dokonale sedí. V květnu 2022 se po čtyřech sezonách vrátil na šampionát, načež ve 29 utkáních nastřádal 40 bodů (12+28).

Kapitán české reprezentace Roman Červenka na prvním tréninku v dějišti světového šampionátu.

Stejnou porci čárek (16+24) za úspěchy v zakončení mu mimochodem napočítali při jeho úvodních osmi účastech na hokejových slavnostech.

Při zmíněném debutu ve Švýcarsku ho Růžička často využíval pouze párkrát za třetinu. Několikrát se mu vůbec nevešel ani do čtvrté lajny. V triu s Josefem Vašíčkem a Jakubem Klepišem ale dvakrát skóroval proti Slovensku a proti Norsku přidal jedno „áčko“.

Jeho role v mužstvu se v následujících ročnících stávala stále výraznější. Přispěl k zisku titulu na turnaji v Německu na jaře 2010. Zazářil hattrickem v mači s Rusy o bronz v Bratislavě 2011.

Jak ovšem na Česko po zlaté éře padala temnota, nároďák opouštěl špičku, čemuž Červenka navzdory veškeré snaze nedokázal zabránit. Zručný forvard ztrácel glanc i sebedůvěru, zahazoval šance, někteří fanoušci se mu škodolibě posmívali.

Historické bodování MS 1. Boris Michajlov 105/164 (98+66)

2. Valerij Charlamov 105/156 (74+82)

3. Alexandr Malcev 110/153 (77+76)

4. Vladimir Petrov 102/152 (74+78)

5. Sergej Makarov 101/123 (55+68)

6. Vladimir Martinec 102/110 (53+57)

7. „Tumba“ Johansson 66/101 (60+41)

8. Jiří Holík 109/95 (52+43)

9. Vjačeslav Fetisov 106/95 (36+59)

10. Alexandr Jakušev 83/93 (60+33)

11. Václav Nedomanský 80/92 (65+27)

12. Sergej Kapustin 81/89 (55+34)

13. Ilja Kovalčuk 94/86 (36+50)

14. Anatolij Firsov 47/85 (45+40)

15. Ivan Hlinka 90/85 (43+42)

16. Ville Peltonen 107/81 (34+47)

17. Roman Červenka 95/80 (28+52)

18. Vladimir Krutov 68/78 (44+34)

19. Vjačeslav Staršinov 63/75 (51+24)

20. Venjamin Alexandrov 50/75 (43+32)

21. Erich Kühnhackl 75/75 (40+35)

22. Miroslav Šatan 88/75 (37+38)

23. Jaromír Jágr 80/75 (35+40)

Před sedmi lety v Dánsku mančaft, v němž sloužil jako kapitán, vypadl ve čtvrtfinále a „Červus“ z osmi zápasů vyždímal chabé dvě nahrávky.

„Není potřeba si nic nalhávat, moje góly mužstvu celý turnaj chyběly,“ přiznal útočník, který se nikdy nevyhýbal kritice a nefrajeřil.

Přestože se s reprezentací nadobro nerozžehnal, na čas z ní zmizel. Na mistrovství se představil až ve výběru trenéra Kariho Jalonena ve Finsku 2022, kde ovládl pořadí produktivity se součtem 5+12 a hlavně patřil mezi tahouny bronzové chásky, která konečně zase přivezla domů medaile.

Loni v Praze pomohl Červenka k vysněnému zlatu další palbou (3+8). Též proto pokračuje jeho výstup mezi legendy turnaje. Dostupné statistické zdroje se liší, přiloženou tabulku bodování server iDNES.cz poskládal podle jednotlivých údajů v oficiální ročence IIHF.

Naprosto nedostižná je pětice sovětských útočníků v čele.

Červenka je mezi krajany zatím pátý za velikány Vladimírem Martincem, Jiřím Holíkem, Václavem Nedomanským a Ivanem Hlinkou, jehož by mohl už letos předstihnout.

Na aktuální akci v Dánsku a Švédsku by rovněž měl pokořit úctyhodnou hranici 100 startů na šampionátech. Kdo by to před časem do náhradníka či nešťastného paliče šancí řekl?

„Kápo“ usiluje hlavně o kolektivní úspěch. Ani na jeho individuální počiny by se však nemělo zapomínat.