Od našeho zpravodaje v Dánsku - Už jste někdy narazili na slůvko „hygge“? Stěží najdete pojem, co by Dánské království zosobňoval víc. Nelze ho ani jednoduše přeložit, protože symbolizuje životní styl země, která s dalšími severskými státy soupeří o post toho „nejšťastnějšího kraje na světě“. A že je to moc dobře znát i během hokejového šampionátu, který právě hostí.