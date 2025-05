ONLINE: Rakousko - Slovensko 1:0. Schneider posílá Rakušany do vedení

Rakušané sice v prvních dvou zápasech nebodovali, zato dali jasně najevo, že dokážou potrápit i ty největší favority. Proti Finsku jim rozhodčí neuznali vyrovnávací gól na 2:2, nad Švédskem ještě tři minuty před koncem vedli, než si nechali dát tři branky.

Nyní mohou ukázat, že to myslí s postupem do čtvrtfinále vážně. Pokud by se jim podařilo Slováky zdolat, zařadí se mezi aspiranty na umístění mezi nejlepší čtyřkou.

Zatím ale má v tabulce skupiny A navrch soupeř, který po úvodní prohře se Švédy (0:5) zapsal povinné vítězství nad Slovinskem (3:1).

Rakousko Rakousko : Slovensko Slovensko 1:0 (-:-, -:-, -:-) Góly:

7:33 Schneider (Wolf, Kasper) Góly:

Sestavy:

Kickert (Vorauer) – Wolf, Unterweger, Nickl, Heinrich, Maier, Biber, Schnetzer, Stapelfeldt – Schneider, Zwerger, Kasper – Raffl, Rohrer, Baumgartner – Lebler, Haudum, Huber – Achermann, Thaler, Kainz. Sestavy:

Hlavaj (Rybár) – Mudrák, Kňažko, Grman, P. Koch, Ivan, Rosandić, Golian – Honzek, Takáč, Sukeľ – Sýkora, Dvorský, Chromiak – Krištof, Lantoši, Regenda – Hrehorčák, Čederle, Roman – Čajkovič. Rozhodčí: Frandsen (DEN), Tscherrig – Schlegel (oba SUI), Lundgren (SWE) Přejít na online reportáž

Jestli má mít některý z týmů po víkendu pořádně sedřené uši, jsou to Finové. Ti sice dvakrát vyhráli, proti outsiderům se ale obrovsky nadřeli. Ani těsná výhra nad Rakouskem 2:1 je dostatečně nevarovala a s Francií málem prohráli.

Od selhání je dělily tři desítky vteřin. V 59. minutě Eeli Tolvanen snižoval na 2:3, za minutu pak srovnal a v prodloužení rozhodl Juuso Pärssinen.

I Švédovu už ale vědí, jaké to je mít namále. Proti Rakousku se trápili a jen díky třem brankám v rozmezí necelé minuty na konci zápasu skóre ještě otočili.

Severské derby patří k tradičním hokejovým soubojům na světových šampionátech, značnou převahu v nich historicky mají Švédové, kteří slavili 41krát ze 69 pokusů. Finové uspěli ve 12 případech, zbytek klání skončil smírně.