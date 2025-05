Byli Američané lepší než vy?

Jednoznačně, měli lepší pohyb, v té rychlosti navíc ukázali výborné dovednosti. Vytvářeli si příležitosti, v každé třetině nás přestříleli.

Měnili jste v průběhu taktický plán?

Ani jsme ho tolik neupravovali, my jen potřebovali nebýt tolik vylučovaní, síly nám odcházely. Rozpis jsme měli náročný. Německo, pak hned Amerika, která v pondělí měla volno. To podle mě taky hrálo roli.

Častá vyloučení pramenila z frustrace?

Něco možná ano, něco z úbytku sil. Každý faul byl trochu jiný, obzvlášť ty v útočném pásmu s takovým soupeřem nechceme dělat. Pokud s nimi máme svést vyrovnanější partii, je to tak na dvě vyloučení za celý zápas.

Co řekl Rulík o čtvrtfinále se Švédy „Prohráli s Kanadou a ve své skupině obsadili druhé místo. Letos mají velice kvalitní tým, posílili ho mnoha hráči z NHL. Nečeká nás nic jednoduchého. Od zítřka se s hráči a trenéry začneme připravovat. A pokusíme se připravit co nejlépe.“

Co dalšího vám utkání ukázalo?

Hlavně to, že přesně tak to nesmí vypadat. Ve čtvrtfinále musíme předvést úplně jiný výkon.

Pod vaším vedením národní tým poprvé na mistrovství prohrál v základní hrací době. Může to s ním zamávat?

Uvidíme, musíme si počkat. Uděláme všechno pro to, aby se tak nestalo. My jako trenéři budeme pracovat na tom, aby šlo o porážku, co může hráčům spíš pomoct.

Takže doufáte, že si mužstvo spíš sedne na zadek?

Kluci jsou zkušení, moc dobře vědí, jaké udělali chyby, co se jim nepodařilo. Na čtvrtfinále se je pokusíme nabudit, v porážce se nebudeme zbytečně moc nepitvat, řekneme si jen podstatné věci.

Karel Vejmelka dostal čtyři góly, ale chytal výborně. Držel vás ve hře, předvedl 51 zákroků. Až moc, nemyslíte?

Tohle nechceme. Nevím, jestli to pozorujete, ale proti nám stáli samí hráči z NHL. Ti mají prostě kvalitu. Ještě když lépe bruslí a na rozdíl od nás v pondělí nehráli, není to úplně fifty fifty. Pak se takový výsledek může přihodit. Nám se to nestává, ale teď se to stalo.

Forma obou gólmanů je ale pro čtvrtfinále velkou výhodou.

Určitě! Odvádí absolutní maximum, ale musíme jim víc pomoct.

První gól jste dali poté, co se David Pastrňák schoval za soupeřovou obranou a jel sám na Jeremyho Swaymana. Šlo o nacvičenou věc?

Amerika hodně přechází do takového kříže 1-3-1 v útočném pásmu, na modré mají jediného beka a strany jim sjíždí. Využili jsme toho. Kluci to věděli, David je v tomhle chytrý. Jedna z cest, jak s nimi hrát, je pokoušet se o rychlý protiútok. Jednou nám to vyšlo.

Trochu kruté jednou prohrát a skončit třetí, štve vás to hodně?

Takový je zkrátka systém. Loni jsme taky neprohráli v základní hrací době a skončili třetí. Tak to prostě je.