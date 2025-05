Téma na úvod bylo dané. Jakmile Rulík dorazil, nadhodil početní převahy. Chtěl si o nich povídat, vždyť jeho družina využila hned dvě. A naznačila, jak může na důležité disciplíně stavět.

„Věděli jsme, že nás doplní hráči typu Červenka, Sedlák, Pastrňák, že bude jiná skladba přesilovek. Jsou to neskutečně šikovní hráči, ale takové měl i soupeř. Na tomhle ohromném prostoru je strašně těžké to ubránit,“ odkazoval se už poněkolikáté v posledních týdnech na široké kluziště. „Přesilovky mají obrovskou šanci být úspěšné, protože je všude daleko.“

Čeští hráči slaví gól v utkání se Švýcarskem, uprostřed střelec Matěj Stránský.

A byť jste v něm jednou inkasovali, stejně jste si oslabení počínali o trochu lépe a vyhráli.

Já jsem strašně rád, že jsme to zvládli. Je to téma i do dalších zápasů. My byli poprvé na tomhle hřišti den před utkáním, a teď na utkání. To není alibi… Ale opravdu to vůbec není jednoduché.

Jak si výhry považujete?

Je nesmírně cenná, protože Švýcaři mají opravdu silný tým. Platí, co jsem říkal před mistrovstvím, že je to jeden z favoritů turnaje. Ještě posílili o hráče NHL, kteří hrají dominantní role. Nebylo to vůbec jednoduché a musím říct, že jsme rádi, že jsme uspěli. I kvůli atmosféře v týmu.

Tím víc, že šlo o první utkání na šampionátu?

Ano, vstup do turnaje, důležitý zápas. Když se nepovede, tak jsou všichni smutní a hledají důvody, proč se tak stalo, začne se to probírat a někdy jde sebevědomí dolů. Když se zadaří, tak je to to nejlepší, co se může stát.

Máte radost i s ohledem na brankáře Karla Vejmelku, který si vyčítal první gól?

Ano, byl to pro něj těžký zápas. Hodně těžký. To jsem i ocenil v kabině, vyzdvihl jsem jeho výkon. Není to jednoduché, potom nás podržel. Takže jednoznačně.

Za co jste hráče nejvíc chválil?

Že nás výsledek 0:2 nepoložil do kolen. A hlavně za druhou třetinu, která byla hodně dobrá. Zaslouženě jsme skóre otočili a gólů jsme mohli dát i víc. Několikrát jsme Švýcary zamkli, oni na chvíli vypadli ze hry. A třetí část, kdy zase vedli a my se zase nepoložili… Zkrátka ty obraty jsou důležité. Tady se pozná, jak hráči chtěli uspět. Dali do toho všechno, ale to i Švýcaři. Byl to hodně náročný zápas.

Vám v něm ale bodovali klíčoví hráči.

To je skvělý! Ovšem čekají nás další zápasy, hodnotil bych to jenom jako vstup do šampionátu. Jsme moc rádi, že jsme to zvládli proti mimořádně těžkému soupeři, a musíme pokračovat dál.

Už i s Martinem Nečasem?

Jo, výstroj už tady má.

Český útočník Martin Nečas během rozhovoru s novináři v dánském Herningu poté, co mu nedorazila výstroj.

Jak trenéra naštve, že mu přiletí takový hráč, ale ne jeho bágl?

Naštve, co mám říkat. Ale vím, že s tím nic neudělám.

Může to být teoreticky problém i v turnaji?

Ne, komplikace to není. Ještě je dost zápasů, měli jsme dvě varianty. Počítali jsme s ním, nebyla výstroj. Nepříjemnost, ale bohužel.

Přesto jste duel zvládli. Jak vás oslovili nováčci jako Ticháček nebo Pyrochta?

V tomhle utkání stoprocentně. Musím říct, že ti beci to zvládli. Ale máme další utkání před sebou. Vstup se jim jednoznačně povedl. Myslím, že i Petr Kodýtek týmu velmi pomohl. Byl na správných místech. Takže nováčci dobří.

Co videokouči? Odvolaný gól Švýcarů na 2:0 po ofsajdu byl jejich prací?

Ano, jsou tam dva, nejvíc asi Denis Havel. Ten tam toho má asi víc, ale oba pracují. Švýcarský gól v přesilovce pak byl nohou, ale hned jsme věděli, že je to věc rozhodčích, ne nás.

V prostřední části se zranil Jakub Lauko. Rozhodovali jste se, jestli nastoupí do třetí třetiny?

Tam jsme čekali, co řekne doktor. Potom přišel, že po konzultaci s Kubou jo. Takže jsme byli rádi, že jsme nemuseli dohrávat na jedenáct útočníků.

Jakub Lauko se pošťuchuje se švýcarským útočníkem Simonem Knakem.

Lauko hodně dohrával souboje a provokoval. To po něm chcete?

Nemůžu říct, že bych to po něm chtěl, ale my jsme si ho takového vybrali. Víme, jaký má styl hry. Chceme, aby hrál, co umí. Nechceme, aby něco měnil. Takhle hraje v NHL a je jednom dobře, že si to přenesl i sem.

Naopak útočník Adam Klapka, který přijel z NHL, zůstal mimo sestavu. Proč? Čekáte na další vývoj v zámoří?

To taky. Ale rozhodlo, že jsme se rozhodli pro dvanáct útočníků a Adam mezi nimi nefiguroval.