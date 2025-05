Byl pro vás Kazachstán obtížnějším soupeřem než Maďarsko?

Výsledek tomu neodpovídá, ale ano. Nechci říct, že nás trochu vyprovokovali, jen jsme věděli, že musíme zlepšit hru. Postupně se nám to dařilo.

První třetina ale nevypadala úplně optimálně, souhlasíte?

Byla trochu kostrbatá. Měli jsme dva brejky, jeden jsme proměnili. Od druhé třetiny jsme to zrychlili a zaslouženě jsme šli do vedení, byli jsme i produktivní. A mimo to, jak nám ujeli v oslabení, jsme Kazachstánu žádné vyložené šance nenabídli. S přibývajícím časem jsme měli zápas víc a víc pod kontrolou.

Slabší rozjezdy vás provázely i v předchozích duelech. Čemu to přičítáte?

Mám vysvětlení, ale nevím, jestli to nebude znít jako alibi. Před šampionátem jsme nehráli na ledě o takových rozměrech, ani jsme na něm netrénovali. Myslím si, že hráči si musejí trošku zvyknout.

Co říct k Romanu Červenkovi? Zase exceloval, 100. zápas na mistrovství světa oslavil hattrickem.

Mám trochu problém s tím, že IIHF (Mezinárodní federace ledního hokeje) uvádí 102. zápas. A pak někdo říká 100. zápas, tak já nevím. Beru statistiku IIHF jako danou. Když tohle pominu, gratuluju Romanovi k výkonu. Třemi brankami pomohl týmu, odehrál velmi dobrý zápas.

Mluvil o tom, že s věkem se zklidnil. Není i tak paradox, že nejlepší výkony v reprezentaci podává krátce před čtyřicítkou?

To je asi spíš otázka pro něj, ne pro mě. On to nějak cítí.

Ale vy ho vedete, ze své pozice můžete leccos vyčíst.

Moment zklidnění napomůže výkonu. Přístupem neskutečně ukazuje mladším hráčům, jaká je cesta ke zlepšení. Vidím u něj absolutní oddanost hokeji, profesionalismus a pracovitost. Každý den věnuje přípravě a vrací se mu to. Víc si věří, což pomáhá jeho výkonům, které stupňuje.

Matěj Stránský slaví s českou střídačkou gól v utkání s Kazachstánem.

Matěj Stránský a Adam Klapka dali po dvou gólech, pochválíte i je?

Já bych se bavil o týmu. Je to práce celého mužstva, celé pětky. Je pravda, že první gól Adamovi vyšel. Prošel hřiště, odrazilo se to k němu. Byl důrazný, pro jeho psychiku skvělé. Ale celkově bych nerad mluvil o střelcích. Zmínil bych i hráče, kteří dali Kubovi Flekovi přihrávku přes celé hřiště, a on pak jel sám na bránu. To je pro mě víc než gól.

Oba slabší soupeře jste přehráli s přehledem. Cítíte v týmu sílu?

To teprve zjistíme. Zápasy, které nás prověří, teprve přijdou.

Nejprve v pondělí Němci, v úterý Američané. Jak se těšíte?

Nás trenéry to určitě vyhecuje k tomu, abychom tým připravili co nejlépe. Půjde o těžké soupeře, což je podle mě dobře. Daleko radši si zahrajeme takové zápasy, než kdybychom před čtvrtfinále měli Maďarsko a Kazachstán. Jen škoda, že se s nimi potkáme ve dvou dnech.

Sledujete už dění ve druhé skupině?

Abych řekl na rovinu, tak na ni nekoukám. Máme ještě dva těžké zápasy a až potom se budeme soustředit na soupeře, který na nás zbude. Teď se díváme jen na sebe. Chceme se co nejlépe připravit už směrem k nejdůležitějšímu utkání na turnaji.