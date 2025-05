„Taky mi tam byla zima, asi jsem trošku podcenil oblečení,“ vracel se k prostředí v malinkaté Kvik areně.

Na tradičním zimáku na severu Herningu, do kterého se napříč městem trmáceli čeští hokejisté, aby se pak kvůli rozhovorům opět vraceli do na jihu položené arény Jyske Bank Boxen.

Podívejte se, jak se Radim Rulík pustil do stavebních prací v hale:

Robert Rampa @RampaRobert15 Radim Rulík vzal dneska do ruky kladivo 😃



Došel za námi na rozhovor a chlapi tam ještě pokládali gumovej chodník, co se do sebe skládá jako puzzle. Aby nemusel čekat, než to složí, vzal do ruky gumový kladivo a začal tam ty kusy gumy do sebe stloukat taky.



„Snažili jsme se, aby trénink nebyl dlouhý,“ popisoval kouč. „Trval 45 minut a připravili jsme se dobře.“

Celkově s cestou ale zabral hodinu a půl, viďte?

Není to ideální. A mně by ani nevadilo, že cestujeme. Ale vadí mi, že budeme hrát na ledě o rozměrech třicet na šedesát metrů a v tréninkové hale je to 28 na 58 metrů, takže v podstatě to, co v Praze. I přípravu jsme měli na menších hřištích, než na jakých se bude hrát mistrovství. To je pro nás trochu problém, ale zvládneme to.

Hlavní trenér Radim Rulík rozdává pokyny hráčům na prvním tréninku v Herningu.

Jak se to dá udělat a připravit se?

Zápasy. Úplně stejné to mají Kanada i Amerika. Ty se sejdou na letišti a začnou to dávat dohromady. Přizpůsobí se větším rozměrům a jsou schopni se během sedmi zápasů základní části dát do kupy, že to ve čtvrtfinále není vidět a znát. Stejný model připravíme i my. Jinou možnost nevidím.

Ze začátku ještě chodíte na led i poměrně brzo, první tři dny kolem desáté dopoledne.

Všichni kluci k tomu zatím skvěle přistupují, zvládají to perfektně. Během šampionátu se už ani moc trénovat nedá. Oni ví, že to tak je, že za to nemůžeme a přizpůsobí se podmínkám, jaké tady máme. A to tak, aby to nemělo vliv na výkon.

Jaké dojmy máte po první zkoušce v dějišti mistrovství?

Je to něco jiného než doteď. Jde o první trénink s tou nominovanou skladbou týmu. Připojil se David Pastrňák, už jsme v menším počtu hráčů než v Brně. Okamžitě je trochu jiná atmosféra, pozitivnější. V Brně třeba nehráli ani Lukáš Sedlák a Roman Červenka. I tyto okolnosti okamžitě trénink pozvednou.

Červenku jste zvolil i kapitánem, byla to jasná volba?

Ano, jednoznačně. Asistenty mu pak budou dělat Pastrňák s Filipem Hronkem.

A už víte, kolik zapíšete hráčů?

Máme to, ale nejdřív řekneme klukům na mítinku a potom vám. Zítra bude mítink před tréninkem, tam to oznámíme. Po tréninku vše zveřejníme.

Hokejky na rameno a hurá do haly! Obránce Libor Hájek míří na první trénink národního týmu v Herningu.

Když už víte, že přiletí i Martin Nečas, jak vám je?

Jsme za něj nesmírně rádi, protože když se ta možnost naskytla, byla to taky jednoznačná volba. Už jsme s ním byli v kontaktu během sezony a věděl, že máme obrovský zájem. O něj by ale měl zájem každý trenér. Těšíme se moc, že budeme mít po Pastovi i Nečiho, že tu kvalitu, kterou mají, nám dají.

Loni v Praze jste před turnajem říkal, že vypínáte internet, platí to i letos?

Co napíšete, to si nepřečtu. A co natočíte, na to se nepodívám. Vypnul jsem to a doporučil i klukům, aby se od toho oprostili, protože nás čeká šestnáct dní, kdy se musíme soustředit jen na sebe a nesmíme se nechat ovlivnit ničím zvenku, což na každého působí. Pokusíme se uzavřít do bubliny. Já se těch šestnáct dní budu věnovat jenom tomu, kvůli čemu tady jsme.