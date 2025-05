Rulík mimo to osvětlil situaci okolo zraněných hráčů Tomáše Kundrátka a Jáchyma Kondelíka, řekl, co bude s dosavadním náhradníkem Adamem Klapkou, a tentokrát se pochvalně vyjádřil k rozhodčím.

Pastrňákova střídání Průměrný čas strávený na ledě: Proti Švýcarsku 0:53 (druhý Lukáš Sedlák 0:45) Proti Norsku 0:52 (víc měl Nečas 0:56) Proti Dánsku 0:56 (druhý Červenka 0:51)

Pane trenére, Nečasův útok jste začal střídat až jako třetí. Proč?

Trochu jsme s tím hýbali. Druhý, třetí, pak druhý. Nějak s tím pracujeme.

Je to proto, že Pastrňák protahuje střídání?

(usměje se) No, to nechám na vás... To nebudu rozebírat.

O Nečasově útoku jste v neděli po Norech řekl, že si s nimi budete muset promluvit. Co teď?

Chtěl jsem hlavně dát Martinovi čas, protože jsem dobře věděl, jak to bylo loni. Byl lepší a lepší, což potvrzuje. Proti Dánům předvedl daleko lepší výkon než proti Norům, nešlo o žádnou kritiku. Věděl jsem, že se s tím potřebuje trochu srovnat. S týmem, se spoluhráči, nemůže to fungovat na lusknutí prstu.

Co jste říkal na Pastrňákův gól. Prožíváte je ještě vůbec?

Prožívám, stejně jako fanoušek! To je prostě nádhera a vnímá to celý realizační tým. Myslím, že nádherný gól dal i Roman Červenka. Trefil se úplně na milimetr.

Jak jsou na tom marodi?

Tomáš Kundrátek teď nezasáhne do zápasů, ale je šance, že by se mohl dát během turnaje ještě do pořádku. Doplnili jsme Daniela Gazdu a počkáme. U Jáchyma Kondelíka jsme měli ještě během zápasu nějaké konzultace se specialisty z Česka, ale jednoznačně má zranění charakteru zlomeniny v horní části těla a nedovoluje mu, aby pokračoval.

Daniel Gazda posílá do dánské brány druhou českou střelu, gól slaví Ondřej Beránek.

Dopíšete Adama Klapku?

Jde o to, že abychom mohli za Jáchyma povolat hráče, musíme mít plnou soupisku. Takže musíme dopsat Adama a potom můžeme za Jáchyma hledat náhradu. Zdravého za zraněného. Máme na to dva dny, promyslíme to a řekneme vám.

Jak si vedl Daniel Voženílek na centru?

Musím říct, že to zvládl slušně. Právě to, že je univerzál, bylo jedno kritérium, proč jsme ho nominovali. Může hrát vlevo, vpravo a v krajním případě na centru. Trochu vázla bule (vyhrál jen dvě z deseti), ale to je tím, že to dlouho nehrál. Poslední rok v Třinci a v Davosu vůbec.

Dánové chodili dost do brány na Daniela Vladaře. Reagovali jste na to nějak?

Pískal slovenský rozhodčí Peter Stano a byl si toho vědomý. Říkal, že si to pohlídá. Ze začátku do Daniela šli, ano. My jsme hlavně nechtěli dopustit, aby nám soupeř utekl do vedení, jako se nám stalo loni s Norskem, kdy jsme prohrávali 1:3. Pomohla nám úspěšná trenérská výzva.

Rozhodli videotrenéři, že si ji vezmete?

Je to jejich zásluha. Jsou rychlí, pohotoví, hned situaci projdou. Vyšlo nám to už podruhé.

Potyčka mezi hráči Česka a Dánska.

Necháváte zodpovědnost čistě na nich?

Mají monitor, záběry, můžou si to vracet. Vědí během pár vteřin. Dostanu od nich echo a výzvu si beru, já k nim mám maximální důvěru. Jsou to neskuteční profíci, co to dělají na klubové úrovni.

Vyžádal jste si zdůvodnění některých rozhodnutí sudích, jak jste avizoval v neděli po Norsku?

Dali jsme šest podnětů, ve čtyřech nám dali za pravdu, dva vyhodnotili tak, že to rozhodčí neviděli. Stáli ve špatném úhlu. Ale celkově s nimi probíhá výborná komunikace, rozhodčí se k tomu postavili čelem, nemlžili. Dostali jsme opravdu dobrou odpověď. Sice už s tím nic neudělají, zápas odpískali, ale myslím, že získali materiál, s kterým můžou pracovat do budoucna.