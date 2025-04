Ani u jednoho ze tří hráčů, kteří za Bruins nastupují, nemohl nic stoprocentně potvrdit. U Davida Pastrňáka, Pavla Zachy a Jakuba Lauka ale existuje šance, že by se k reprezentaci připojili.

„Řeknu to takhle: Pokud by postoupili do play off, bylo by to jednoznačné ne. V tuto chvíli si myslím, že o tom přemýšlí,“ sdělil Rulík.

Pastrňák a Zacha hráli klíčovou roli při loňském zlatém tažení v Praze, Lauko se zatím v seniorském národním týmu nikdy neobjevil.

Přitom ještě nedávno se s Pastrňákem spíše nepočítalo.

Jo, je to pozitivnější, ale dohoda je taková, že Jirka Šlégr (generální manažer) se s ním spojí po konci základní části a všechno se bude řešit poté.

David Pastrňák a Martin Nečas na střídačce národního týmu slaví s trenéry vyrovnávací branku.

A u Zachy s Laukem?

Oba mají zdravotní problémy, Kuba vypadl na zhruba třicet zápasů, ale kdyby prošel zdravotní prohlídkou, zájem by měl. U Pavla platí to stejné.

S jakými dojmy se vracíte?

Jsem strašně rád, že jsem cestu mohl s Jirkou Šlégrem absolvovat. Byli jsme v zámoří od 17. března do 2. dubna. Viděli jsme devět utkání, setkali se asi s devíti nebo deseti našimi hráči včetně brankáře Dana Vladaře. Viděl jsem NHL naživo, je to úplně něco jiného než v televizi. Hlavně co se týče komunikace s kluky.

Na které hráče jste cílili?

S většinou jsme osobně mluvili, naplánovali jsme si to tak, abychom viděli ty týmy, které jsou na hraně postupu do play off. Calgary, Buffalo, to už asi jednoznačně nepostoupí, a další. Také třeba Vancouver, viděli jsme Hronka a mluvili jsme s ním. Splnilo to účel.

Narazil jste na někoho, kdo by na šampionát nechtěl?

Někteří se omluvili kvůli zranění nebo osobních důvodů, ale jsou tam hráči, kteří zájem mají.

Můžete být konkrétnější?

Ještě bych to nechal. Máme datum 16. dubna, kdy končí základní část NHL. Do toho se může stát cokoliv. Hráč může utrpět úraz a šance pak není. Máme mladé kluky, u kterých je nebezpečí, že je pošlou dohrát sezonu na farmu, to je další úskalí. Mluvit o konkrétních jménech by teď nebylo fér. Příští týden rozhodne, pak se o tom můžeme bavit.

A obecně: S reakcí jste spíše spokojený, nebo ne?

Já to respektuju. Neberu to tak, že bych byl spokojený, nebo ne. Trenér má vizi, ale ta se mění. Soustředím se na hráče, které budeme mít k dispozici. Zase budeme mít širší kádr a moje zaměření bude, abychom se pokusili sestavu zase trefit.

Karel Vejmelka rozehrává kotouč.

Jak jste řešili brankáře? Češi jich mají v NHL poměrně dost.

Viděli jsme Vejmelku, se kterým komunikoval Ondra Pavelec. Ten byl také v zámoří, ale měl trochu jiné cesty, protože gólmany máme v jiných klubech. Také Vladaře, který v zápase, jaký jsme viděli, chytal, což je taky důležité. Nechytli jsme Dobeše, Ondra se s ním ale sešel osobně. Jsme v kontaktu prakticky se všemi hráči, kteří přichází do úvahy.

A máte představu, jak byste chtěli utvořit trojici gólmanů pro samotné mistrovství?

Máme, ale počkejte si.

Ještě ke konkrétním jménům. Co Gudas a Dostál z Anaheimu? Ten do play off pravděpodobně nepostoupí.

Radko má jít po sezoně na operaci. S Dostym se budeme bavit po základní části.

Zach Hyman (18) z Edmonton Oilers bojuje o pozici před bránou Anaheim Ducks. Hlídají si ho Radko Gudas (7) a Lukáš Dostál (1).

Co takový Jakub Vrána?

Sleduju ho, ale pro mě je prioritní, aby hráči hráli. Ať mají jméno na dresu jakékoliv, asi bych ho nedostal do komfortní situace, i když by chtěl. Je těžké se dostat do formy, když nehrajete. To samé Nosek, se kterým jsem mluvil. V poslední době není po trejdu Marchanda v sestavě. Respektuje to, je mu to jasné. Potřebujeme hráče, kteří hrají.

Což platí i pro Davida Jiříčka, pro něhož ale sezona kvůli poraněné slezině skončila.

Tak to je. Dlouho ho měli na tribuně, moc tréninků mezi zápasy nemají. Nedá se nic dělat. K tomu Filip Chytil utrpěl otřes mozku, stejně tak Jirka Kulich. Ten ho měl ale menší, takže pak nastoupil, cítil se dobře. U Filipa se jedná o opakovanou záležitost, tam je to podle mě bez šance.

Z hráčů v Evropě se omluvil ještě Ondřej Kaše, David Tomášek.

Nedá se nic dělat. Ještě se omluvil Dominik Kubalík.

Zabýval jste se i farmou? Takový Matěj Blümel v AHL patří k nejlepším hráčům.

Blümel je další hráč, o kterého bychom měli zájem, ale už loni jsme ho nezískali z farmy, letos bude podle mě situace obdobná. Je to spíš na Jirku Šlégra, který o tom musí začít jednat.

Matěj Blümel (vpravo) svádí souboj s Mattem Benningem.

Což platí i pro Šalého, Svozila, možná Kulicha.

Taky. Jsou to hráči farem a zjišťujeme, jaké jsou možnosti. Pokud jsou jejich týmy v play off, málokdy se stane, že hráče uvolní, což se dá pochopit. Pak někdo vypadne, ale zase jejich tým NHL hraje v play off, takže ho nepustí, protože potřebují mít kam sáhnout. Tohle všechno musí vyjít.

Máte pocit, že Dánsko na rozdíl od Prahy tolik netáhne?

To nedokážu posoudit, ale na Prahu jsme měli štěstí, že kluci byli zdraví a teď je většina zraněných. To je ta změna.

Ještě k extralize. Zvládal jste ji ze zámoří sledovat?

Viděl jsem všechny zápasy, v Americe se hrají ve dvanáct nebo v jednu jejich času, s Jirkou Šlégrem jsme je sledovali na notebooku. Dokonce i na letišti, máme fotku na kufru! Ve Spartě a Pardubicích máme hráčů hodně. Budou v zátěži, což je výborné, ale budu čekat, jestli to přežijí ve zdraví a v jakém budou mentálním nastavení si sezonu ještě prodloužit.

Nejhorší by bylo asi finále Sparty s Pardubicemi, co?

No to ale bude, o tom jsem přesvědčený celou sezonu, ať se o Pardubicích psalo cokoliv. Ale necháme se překvapit. Nejvíc bych si nepřál, aby šlo finále do sedmého zápasu, to by si vůbec neodpočinuli. Chtěli bychom je mít fresh na mistrovství světa.