Rulík vyřadil z přípravy na MS deset hráčů. Posily nabral u Sparty a v Davosu

Vedle Kořenáře má Sparta v reprezentaci nově zastoupení díky obráncům Michalu Kempnému s Jakubem Krejčíkem a útočníkům Pavlu Kousalovi, Filipu Chlapíkovi a Michaelu Špačkovi.

Česká sestava se rozrostla také o Kevina Klímu z Hradce Králové a dvojici forvardů z Davosu Filipa Zadinu a Matěje Stránského. Po překonání zdravotních potíží se k týmu vrací další útočník Michal Kovařčík.

Z boje o možnost účasti na šampionátu ve Švédsku a Dánsku, kde budou Češi v roli obhájců zlata, v sobotu naopak vypadli brankář Dominik Frodl, obránci Dominik Mašín s Davidem Moravcem a útočníci Filip Přikryl, Adam Kubík, Vít Jiskra, Matyáš Filip, Jaromír Pytlík, Ondřej Rohlík a Vojtěch Hradec.

Rulík o tom informoval hráče po dnešním utkání v Linci proti Rakousku, které vyhráli domácí 4:3 v prodloužení. Svaz následně zveřejnil podobu nominace pro další kemp v Ostravě-Porubě v tiskové zprávě.

Na úterním srazu v Ostravě, kde národní tým sehraje v rámci čtyřdenního kempu dva přípravné zápasy se Slovenskem (24. a 25. dubna), se bude Rulíkovi hlásit trio brankářů, desítka obránců a 15 útočníků.

Se zařazením zámořských posil počítá Rulík až od turnaje Euro Hockey Tour v Brně, který bude generálkou na šampionát. Řekl to novinářům po dnešním přípravném utkání v Linci.

„Zatím doplňujeme tým jen hráči z Evropy, a co se týká těch ze zámoří, tak si myslím, že to začne až Brnem. Když se nám všechno podaří a sejde se to, tak bychom ty hráče mohli mít od pondělka (28. dubna), kdy se začneme připravovat na České hry,“ nastínil Rulík.

Vladař je třetím známým jménem z posil z NHL, které aktuálně přicházejí v úvahu pro vrchol mezinárodní sezony. V této sezoně elitní soutěže zasáhl do 30 zápasů, vychytal 12 výher, v průměru inkasoval 2,80 branky na utkání při úspěšnosti zákroků 89,8 procenta a dvakrát udržel čisté konto. Calgary jen velmi těsně utekl postup do play off.

„Mám teď jet na mistrovství světa a jsem na to hrozně hrdý, že budu moct reprezentovat svoji zemi,“ řekl Vladař k otázce ohledně své budoucnosti a vývoje jednání o nové smlouvě.

Současný kontrakt mu totiž v kanadském klubu končí. „Bylo by krásné se sem vrátit. A hrozba zranění (na MS)? Zranit se můžete kdekoliv, třeba si useknout prsty na chatě... Neřeším to. Od chvíle, kdy bylo zřejmé, že nepostoupíme, to pro mě bylo jasné ‚ano‘ v souvislosti s možností reprezentovat,“ uvedl Vladař.

Již v pátek Rulík uvedl, že na dobré cestě je možnost využít obránce Vancouveru Filipa Hronka, svůj start pak pro českou verzi webu nhl.com potvrdil další brankář Karel Vejmelka z Utahu.

„V médiích se objevují nějaká jména, ale dokud to nebude definitivní, neradi bychom o tom mluvili,“ řekl ohledně novinek ze zámoří generální manažer reprezentace Jiří Šlégr.

„Stále čekáme na zdravotní prohlídky. S hráči i manažery klubů komunikuji na denní bázi a myslím, že už v brzké době se všichni dozvíte, kteří hráči přijedou. A myslím, že to budou dobré zprávy,“ dodal Šlégr.

Konkrétní nebyl ani ohledně Davida Pastrňáka. „Mluvím s ním teď skoro každý den. Posouváme se, ale je to o nějaké dohodě. Jsme domluvení, že si budeme volat každý den, než přijde jeho finální rozhodnutí,“ konstatoval Šlégr.

Potvrdil však, že útočník Jiří Kulich se musí po konci sezony s Buffalem hlásit na farmě v Rochesteru. „Hodně nás to mrzelo, protože si myslím, že Jirkovi by dalo více mistrovství světa než AHL, ale klub se rozhodl jinak. Uvidíme. Pokud by však měli vypadnout, budeme to řešit dál,“ řekl Šlégr.