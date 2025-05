Co od vás zaznělo v kabině?

Jednoznačně jsme hráčům poděkovali za reprezentaci i za výkony. Měli jsme dost omluvenek, mužstvo bylo trochu jiné než loni. Navíc velice kvalitní tým přivezla Amerika nebo Švédsko, které proti nám nenasadilo jediného hráče z Evropy, což svědčí o jejich kvalitě.

O postup do semifinále jste se připravili mizerným začátkem, souhlasíte?

První třetina se nám nepovedla, ale kluci se nevzdali a nechali na ledě všechno. Druhá i třetí část snesly měřítko, byli jsme vyrovnaným soupeřem. Náskok domácích rozhodl o výsledku. Inkasovali jsme v oslabení, to chápu, stane se. Ale druhý ani třetí gól se stát neměl. Trvalo nám, než jsme se srovnali s tempem a kvalitou soupeře.

Přišli vám Švédové silnější než před rokem?

Už loni jsme hráli proti skvělému týmu, teď byli ještě lepší. Přijeli jim Nylander nebo Zibanejad, kteří v Praze nebyli. Měli devět hráčů z Four Nations, ohromná kvalita. Naše kluky bych vůbec nekritizoval, protože se rvali o výsledek do poslední chvíle.

Střídáním gólmanů jste se snažili mužstvo nabudit?

Byl to jeden z impulsů. Také Michael Špaček šel do hry místo Adama Klapky, odehrál výborné dvě třetiny.

Radim Rulík na tréninku české reprezentace před čtvrtfinále se Švédskem.

Prohra s Američany na závěr skupiny vám turnaj hodně zkomplikovala.

Nezvládli jsme to hlavně kvůli disciplíně, bylo tam hodně vyloučených. Sice měli více střel, ale při hře pět na pět s nimi šlo hrát. Škoda, narazili bychom na Rakousko, tedy mnohem přijatelnějšího soupeře. A ještě jedna věc k Američanům.

Ano?

Stejným rozdílem (5:2) jako nás porazili ve čtvrtfinále Finy. Schválně si spočítejte, kolik měli hráčů z NHL. Až jich budeme mít stejně, tak to bude souboj rovný s rovným. Ale když se měří evropští hokejisté s těmi z NHL, není to padesát na padesát. To se na mě nezlobte. Tak to je a já to nezměním.

Vnímáte to tak, že jste se silnými soupeři alespoň drželi krok?

Ano. A vážím si toho. Nedokázali jsme je předčit, ale vyrovnat se jim, což ukázala už Praha. Tam nám pomohli diváci, měli jsme tam nejsilnější výběr, co jsme byli schopni poskládat. Nebylo by fér kritizovat nováčky, kteří zvládli turnaj výborně a je to pro ně skvělá zkušenost.

Ty pochválil i David Pastrňák.

Přesně tak. Cítím to úplně stejně.

Jak moc si vážíte jeho příletu?

Nesmírně, odehrál výborný turnaj. S Romanem Červenkou byli na špici produktivity, což mluví samo za sebe. První formace mužstvo táhla. Potom se připojil Neči, dorazil i David Kämpf. Kdyby byl s týmem déle, bylo by to lepší. Ale i tak jsme moc rádi, že nás doplnil.

Karel Vejmelka překonán - Švédové se radují.

Dvě zlata po sobě jsou podle vás nereálným cílem?

To by byl zázrak. Muselo by přijet to nejlepší, co český hokej má, což se ale podaří jednou za čas. Když jsme před lety vyhráli mistrovství třikrát v řadě, měli jsme v NHL mnohem víc hráčů. Teď jich máme míň a míň. A jsme rádi za každého z nich, který chce reprezentovat.

Jak tedy konec ve čtvrtfinále berete?

Veřejnost to bude přijímat jako neúspěch, my to nepřijímáme jako úspěch. Ale stejně tak vím, jaký byl poměr sil. Znovu musím říct, že noví kluci, které při omluvenkách zapracováváme do týmu, nechali na ledě všechno.

Udělal byste zpětně něco jinak? Třeba proházel útoky už dříve ve skupině?

To ne, reagoval jsem na výkony hráčů, od nich se to odvíjelo. Když se někomu nedařilo, dostali šanci ti, kteří v původní sestavě nebyli. Nedokážu teď říct, jestli bych něco změnil. Nic zásadního nevidím.

Zaznamenal jste, že Dánové vyřadili Kanadu?

Koukám jako blázen. Kanada to asi podcenila, měla obrovskou sílu. Nevěřím, že by za normálních okolností mohla prohrát. Věřím, že my bychom to zvládli lépe. Dánové se před vlastními fanoušky vyhecovali k super výkonu. Posílil je Ehlers z Winnipegu, vzpruha pro celý tým. Kanadě možná neprospělo cestování. Když vyhráli skupinu, měli zůstat tady. Ale neznám regule, to neovlivním.

Co vaše smlouva, pokračujete?

Nevím… Teď je to… Mám říct, jak to je?

Povídejte.

Červen rozhodne o tom, co bude dál.

Blíží se olympijské hry, pro trenéra i celé mužstvo velká výzva.

To je jasný. Tam jsou nejlepší hráči na světě.