Nejvíc o mistrovství zabojoval Kodýtek, Nečas zřejmě na křídle, naznačil Rulík

Jasno měl Rulík podle svých slov jak o hráčích ze zámoří, hrajících v prvních dvou řadách svých týmů, tak o pětici finalistů extraligy, které nakonec pozval.

Následně dosazoval hráče do dalších „okének“ v nominaci. „Každým rokem je to proces. Přáli bychom si, abychom složení týmu trefili, a čas ukáže, zda se nám to podařilo. Proces to jednoduchý není, ale k naší práci zkrátka patří,“ řekl reprezentační kouč na nominační tiskové konferenci obezřetně.

Uvažujete už teď o tom, jak těžká bude obhajoba loňského zlata?

Rozhodně chceme udělat ten nejlepší výsledek, to doufám nemusím zdůrazňovat. Teď ale máme v hlavě jen vstup do turnaje. Naší filozofií je posunování výkonnosti během šampionátu tak, abychom byli zápas od zápasu lepší.

Jaký tým byste chtěl v dánském Herningu na úvod turnaje představit? Jak by se měl prezentovat, jakého by měl mít ducha?

Půjde tahle odpověď i do zahraničí? (pousměje se)

Kromě Nečase se čeká na Kämpfa a Hertla Nejen Martinu Nečasovi z Colorada je vedení národního týmu připraveno držet místo na soupisce. Čekání se týká i Davida Kämpfa z Toronta a Tomáše Hertla z Vegas, jejichž týmy v play off NHL ještě figurují a čeká je druhé kolo.

Těžko říct. Povídejte prosím o duchu mužstva, jaký si přejete vytvořit, ne nutně o taktice.

Ono to spolu ale úzce souvisí. Chceme se prezentovat dobrými výsledky, to je bez diskuse. Jdeme na velké hřiště, na které nejsme zvyklí. Švédové a Švýcaři na něm hrají v lize, my ne. Styl hry a systém musíme hřišti uzpůsobit, chceme být co nejefektivnější. To je základ.

Je pro vás dobrým znamením, že je v nominaci 13 mistrů světa z Prahy?

Každé mistrovství je jiné, i skladba týmu je málokdy stejná. Kluci, kteří si tím prošli loni, už ví, jaká je to cesta. Aniž bychom je k tomu nabádali, tak si v kabině svoje řeknou. Jsem rád, že to jádro, které máme, je z Prahy, a že registrujeme zájem o reprezentaci v zámoří. To nám dává neskutečnou energii do práce.

Z NHL čekáte na Martina Nečase, na jakou pozici s ním počítáte? Může hrát i středního útočníka, ale v zámoří hraje na křídle.

Budu s ním o tom mluvit. Mám zásadu, že pokud to není vynucené, tak chci, aby kluci hráli (v reprezentaci) na postech, na nichž nastupovali celou sezonu. Jsou na ně zvyklí. To bych ale předbíhal. Nechte se překvapit.

Čeští hokejisté poráží v semifinále Švédsko. Gól dává Lukáš Sedlák. Vpravo radující se Martin Nečas. (25. května 2024)

Prozradíte, na jakých hráčích začnete stavět přesilovky?

Za celý rok jsme je netrénovali s Davidem Pastrňákem a Martinem Nečasem, kteří na ně patří. Formace se složí nově a začneme na nich pracovat. Ti kluci mají velké zkušenosti, nicméně bude to práce od nuly. Konkrétní jména bych raději nezmiňoval.

Čím vás přesvědčil Petr Kodýtek, jemuž finální nominace několikrát unikla a letos se dočkal?

Jednoznačně jeho projev v zápasech, stoprocentní nasazení od prvního do posledního střídání. Je to kluk, který o mistrovství nejvíc zabojoval, nechal na ledě všechno. Věříme, že charakter a pracovitost ukáže i na šampionátu, bude ve svých výkonech pokračovat a bude schopen je vystupňovat.

Program reprezentace Pondělí: volno.

volno. Úterý: dopoledne v 10 hodin trénink v Praze, v 15 hodin odlet do Dánska.

dopoledne v 10 hodin trénink v Praze, v 15 hodin odlet do Dánska. Středa: první trénink v Herningu.

A obránce Jiří Ticháček, s nímž jste se už během kempu rozloučili a pak ho zase povolali?

Všechno ovlivnilo zranění Michala Kempného a rozhodnutí Jana Košťálka mistrovství vynechat. To se podepsalo na nominaci a proto v ní Ticháček pro tuto chvíli je.

Počítáte s Romanem Červenkou jako s kapitánem?

Teprve jsme zveřejnili nominaci. Obsazení míst kapitána a asistentů oznámíme napřed hráčům, dáme si k tomu týmovou poradu, a teprve pak to zveřejníme.

Vypomohou vám, podobně jako loni v Praze, i další trenéři na tribuně?

Loni jsme měli dva, letos máme k dispozici jednoho. Bude jím Patrik Augusta.