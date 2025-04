Jaké je to být zase v Brně?

Je to skvělý pocit, v Brně je vždycky příjemně a s národním týmem je to ještě lepší.

S čím vyhlížíte blížící se mistrovství světa?

Těším se. Věděl jsem hned po sezoně, že se budu chtít připojit k týmu. Jsem rád, že jsem mohl a máme velkou motivaci zase hrát o ty nejvyšší příčky.

Chystáte nějaký speciální prvek výstroje, jak už to tak před vrcholnými akcemi bývá?

Čekám na novou masku, ale zatím nechci nic prozrazovat. Snad jen to, že se držím národních barev a budu tam mít znázorněné české symboly. Budou tam odkazy na mé rodné město Třebíč, ale také na Prahu, na celé Česko. Je to taková kompilace, která musí ladit s celou výstrojí.

Čeká vás mistrovství světa na obrovském kluzišti. Bude to pro hráče NHL problém?

Máme dost času se nachystat a připravit, nevidím v tom velký problém. Je to ale jiné, úhly nahrávek jsou asi největší rozdíl. Ale i tady v Brně je kluziště o něco větší, byť v Dánsku a Švédsku nás čekají ještě větší.

Český tým posílí útočník David Pastrňák, jaké vypukly emoce při sdělení této zprávy kabině?

Je to skvělá zpráva. Každý čekal na jeho rozhodnutí. Je to obrovská posila, lídr do kabiny a jsme za to všichni rádi. Cíle jsou ale stejné, i kdyby nejel. Naopak ale je to samozřejmě další plus pro to, abychom mohli být úspěšní.

Brankář Karel Vejmelka za spoluhráči vyhlíží puk při tréninku před Českými hrami v Brně.

Už máte od trenérů jasně dané, v jaké roli na mistrovství který brankář pojede?

Zatím jsme se s trenéry nebavili o rolích. Jsme na stejné lodi a nemáme žádné role. Ono je na to ještě čas.

Jak se ohlížíte za svou sezonou v zámoří?

Sezonu hodnotím pozitivně, samozřejmě jsme chtěli s Utahem do play off, ale takhle zpětně a z osobního hlediska to byla moje nejlepší sezona v zámoří. Jsem tedy spokojený, byť by to bylo v bojích o Stanley Cup lepší. Máme aspoň lepší motivaci se za rok zase posunout o krůček dál. Víme, co musíme zlepšit, během léta se tým změní a posílí. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat. Jsem ale nadšený z toho, jak Utah funguje a jak jsme se prezentovali.

Jak jste se cítil po stěhování klubu z pouštní nížiny Arizony do mnohem výše položeného Salt Lake City?

Musím říct, že nadmořská výška po návratu ze série venkovních zápasů byla znát, člověku se hůř dýchá a musel jsem si vždycky dva nebo tři dny zvykat. Pak to ale byla naopak výhoda, když jsme hráli více zápasů po sobě doma. Fyzičku jsme pak měli rozhodně lepší a měli díky tomu navrch.

A atmosféra, která byla v arizonské univerzitní malé hale kritizována, je v Utahu lepší?

Komunita je tam skvělá. Fanoušci to hltají od začátku sezony a postupem roku se to jen a jen zlepšovalo. Poslední zápasy byly v podstatě vyprodané a atmosféra je tam úžasná. Možná nejhlasitější v celé NHL. Užíval jsem si každý moment.

Co jste stihl od příjezdu po sezoně?

Přiletěl jsem ve středu, měl jsem pár dní se dostat z té cesty a dospat časový rozdíl. Snažil jsem se ale připravit, abych byl fit a tělo poslouchalo.

V neděli jste vyrazil na finále, i s dalším brankářským kolegou a brněnským odchovancem Lukášem Dostálem. Jak jste si zápas užili?

Prožívám to moc, je to jiná zkušenost, než být s kluky na ledě. Ale užil jsem si to, byť to kluci nedotáhli. Moc jsem jim to přál, protože by bylo krásné vidět zase pohár a oslavy tady v Brně.

Brankář Karel Vejmelka se chystá na trénink hokejové reprezentace před Českými hrami v Brně.

Budete sledovat i úterní rozhodující bitvu?

Určitě si to nenecháme ujít, čas si udělám. Uděláme to jako takový teambuilding. Večer na to bude čas.

Může být pro Kometu výhodou, že jede do Pardubic?

Dost možná ano, přeci jen tady doma před plným Rondem je těžké hrát, zvlášť v šestém zápase série. Pro spoustu kluků je to úplně nová zkušenost, je tam spousta mladých hráčů. Můžou mít tuhle výhodu nyní na své straně, mají to ve svých rukách a jdou do války. Poslední zápas sezony a já věřím, že to dotáhnou.

Sledujete o to více svého nástupce Michala Postavu v brance Komety?

Já se s Michalem neznal, ale v létě jsme se potkali, když jsem s Kometou trénoval. Viděl jsem, jak chytá na tréninku a překvapil mě jeho klid. Je neuvěřitelné, jak zvládá celé play off, protože to není nic snadného. A on to zvládá s klidem, s bravurou. Jsem za něj rád. Navíc má před sebou zodpovědný tým, který hraje čím dál lépe a umí mu pomoci. On ale přesto vyřeší několik dalších těžkých situací. I díky němu jsou tam, kde jsou.

Ve spekulacích se objevuje zájem právě vašeho Utahu. Zaznamenal jste něco takového?

O tom jsem neslyšel.